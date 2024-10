video suggerito

I nomi per bambini ispirati alla Royal Family: qual è il più popolare Non è una novità che la Royal Family sia molto influente a livello internazionale ma la cosa che in pochi sanno è che gli eredi al trono stanno ispirando anche le scelte dei neo-genotori: ecco i nomi per bambini più popolari del momento (ma diventati famosi grazie ai Windsor).

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è una delle più popolari al mondo, tanto che a ogni apparizione pubblica riesce a far parlare di sé per giorni tra look bon-ton, messaggi "nascosti" nei gesti e presunti errori di etichetta. Che si tratti di critiche o di lodi, non importa, la cosa certa è che i membri di casa Windsor riescono a conquistare sempre le copertine dei tabloid britannici. Il dettaglio che in pochi immaginano è che questa popolarità ha avuto degli effetti evidenti anche sui neo-genitori, che sempre più spesso stanno scegliendo i nomi ispirati ai principini per i loro figli: ecco quali sono i più popolari.

George e Archie sono i nomi per bambini più diffusi nel Regno Unito

L'Office for National Statistics (ONS) ha rilasciato di recente l'elenco dei 100 nomi per bambini più popolari della Gran Bretagna del 2024 e, dopo un'attenta analisi condotta dal sito di mystery box Cases.gg, è risultato evidente che tra i più diffusi ci sono quelli ispirati alla Royal Family. Al primo posto si è classificato il nome George (come il principino del Galles, il primo figlio di William e Kate): sono ben 3.699 i nascituri che sono stati chiamati proprio in questo modo. A fargli seguito in seconda posizione è stato il nome Archie con ben 2.684 bambini maschi che si chiamano come il primogenito di Harry e Meghan.

I nomi ispirati alla Royal Family

A seguire nella classifica dei nomi più popolari per bambini in Gran Bretagna c'è Harry, chiaramente ispirato al principe "ribelle" che si è trasferito in America per inseguire l'amore. William come l'erede al trono diretto, Edward come il fratello di re Carlo III, Charlotte e Louis come i principini, Sophie come la Duchessa di Edimburgo, Zara e Michael (come Zara Tindall e Michael del Kent): questi sono i nomi che hanno un "legame diretto" con i Windsor e che, nonostante siano iper tradizionali, sono diventati gettonatissimi tra i neonati inglesi. La Royal Family, dunque, continua a essere molto influente: in quanti sceglieranno dei nomi simili anche in Italia?