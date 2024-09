video suggerito

Le regole imposte al principe George per la futura vita da re: dal dress code agli incontri ufficiali Il principe George si sta preparando alla futura vita da re e non sorprende che gli siano state imposte regole e divieti ben precisi: ecco quali sono i dettami che deve rispettare.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe George ha compiuto 11 anni lo scorso luglio e, nonostante la giovanissima età, già è una delle personalità più in vista della Royal Family britannica. È secondo nella linea di successione al trono e, così come tutti i Windsor destinati a diventare re che lo hanno preceduto, anche lui sta seguendo un preciso iter per prepararsi al meglio a tutte le responsabilità che lo attendono nella futura vita da sovrano. La cosa che in pochi sanno è che, essendo ormai adolescente, gli sono state imposte delle nuove e precise regole: ecco quali sono i divieti che il figlio di William e Kate è costretto a rispettare.

Il dress code imposto al principe George

Non è una novità che agli eredi al trono britannico vengano date precise indicazioni e insegnamenti per ricoprire al meglio il ruolo di sovrano, ma spesso si dimentica che i principi sono solo dei bambini quando danno il via a questo "training reale". È il caso del piccolo George, che proprio di recente è stato costretto a rispettare una serie di dettami molto particolari. Innanzitutto quando appare in pubblico deve indossare sempre giacca e cravatta, simbolo del suo status aristocratico e del mood formale degli impegni istituzionali a cui partecipa. Come se non bastasse, è stato incoraggiato anche a incontrare persone povere o di diverso ceto sociale, così da mostrare il suo impegno verso le comunità di bisognosi.

Perché George non cambia scuola con l'inizio delle medie

Sebbene siano coscienti della posizione importante di George nella monarchia inglese, i genitori William e Kate Middleton stanno facendo il possibile per rendere "graduale" la sua crescita ed evitare che si senta eccessivamente sotto pressione. Complice il forte stress già subito a causa della malattia della madre, il futuro re sarà uno dei primi di casa Windsor a non cambiare scuola con l'inizio delle medie. Rimarrà alla Lambrook School vicino Windsor (stesso istituto frequentato anche da Charlotte e Louis), poi una volta terminato questo percorso di studi andrà al college (probabilmente Eton come il padre e lo zio Harry).