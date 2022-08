Il principe George ha un nuovo soprannome: come lo chiamano i compagni di scuola Il principe George sta crescendo ma, nonostante sia un erede al trono, ama farsi trattare come un bambino “normale”. A scuola, ad esempio, i compagni di classe gli hanno dato un soprannome molto originale.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe George sta crescendo e sa bene che il suo futuro non solo è già scritto ma sarà anche ben diverso da quello dei suoi fratelli. I genitori William e Kate Middleton stanno bene attenti a trattarlo come un bambino "normale" ma, nonostante ciò, il piccolo rimane un erede al trono e di conseguenza è costretto a seguire un preciso iter per prepararsi alla futura vita da re. I coetanei alla Thomas's Battersea di Londra non si rendono ancora conto del fatto che il compagno di classe è uno dei reali inglesi e, complice il fatto che il bimbo è rimasto semplice e spontaneo, gli hanno dato un soprannome dolce e originale.

Il soprannome del piccolo George

Il principe George dovrebbe essere chiamato Sua Altezza Reale anche tra i banchi di scuola ma, vista la tenerissima età dei colleghi dell'erede al trono, questi ultimi hanno pensato bene di dargli un soprannome dolce e amichevole. In classe il figlio di William e Kate non viene chiamato re o principe ma semplicemente PG, ovvero con le due iniziali di Prince George, a prova del fatto che riconoscono il suo titolo ma non vogliono mettere in atto troppe formalità. La cosa particolare è che il soprannome sarebbe piaciuto così tanto al futuro re da essere ormai usato regolarmente anche tra le mura del palazzo reale.

Come viene chiamata a palazzo la principessa Charlotte

Secondo i tabloid inglesi, anche William e Kate avrebbero cominciato a chiamare il figlio PG, anche se alternerebbero il soprannome a Tips, dal nome del noto brand di tè britannico, PG Tips. Così come George, anche la piccola Charlotte avrebbe dei nomignoli: per papà William sarebbe "Mignonette", un vezzeggiativo francese che significa "piccolo, dolce e delicato", mentre lei preferisce qualcosa di più semplice, ovvero il diminutivo Lottie. Insomma i Royal Babies sono dei bambini assolutamente "normali" e giorno dopo giorno, tra indiscrezioni e apparizioni pubbliche, diventano sempre più amati dai sudditi.