Il principe Louis compie 8 anni: nel nuovo ritratto di compleanno indossa il maglione low-cost

Oggi, 23 aprile 2026, è una giornata importante per la Royal Family britannica: il principe Louis, terzogenito di William e Kate Middleton, compie 8 anni e, come da tradizione, è diventato protagonista di un nuovo adorabile ritratto social. Questa volta a scattare la foto non è stata la mamma, che in passato aveva rivelato delle grandi doti in questa versione, ma il professionista Matt Porteous, che ha saputo immortalare il lato più giocoso del bimbo. Cosa ha indossato per l'inedito scatto?

Chi ha firmato il maglione del principe Louis nella foto di compleanno

"Buon compleanno, Louis! Oggi compi 8 anni!", il tutto seguito da un'emoji di un palloncino rosso, sono state queste le parole usate dai principi del Galles sui social per celebrare la giornata speciale del bimbo. Se negli ultimi tempi era apparso in pubblico solo con dei rigorosi completi eleganti coordinati a quelli del papà William e del fratello George, ora ha lasciato la giacca e la cravatta nell'armadio, preferendo qualcosa di più casual. Il principino ha infatti indossato un maglione con mezza zip di Boden, un modello in morbida lana d'agnello blu petrolio con dettagli rossi e bianchi su polsini e colletto. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand il capo viene venduto a 42 sterline, ovvero poco più di 48 euro, cifra assolutamente abbordabile.

Maglione Boden

Chi ha fotografato Louis per il compleanno

Il nuovo ritratto del principe Louis è stato firmato da Matt Porteous, fotografo ingaggiato spesso dai reali inglesi per realizzare le foto di compleanno dei principini e le cartoline di auguri natalizi. In passato aveva già "lavorato" con Luois, fu lui a immortalarlo nel giorno del battesimo nel 2018, ma questa è la prima volta che lo ha visto cresciuto e da solo di fronte la macchina da presa. Lo scatto non è di oggi, risale all'inizio del mese, quando i principi del Galles con i figli hanno organizzato una vacanza in famiglia sulle coste della Cornovaglia. La prova del fatto che Louis sta crescendo? Ha perso i due incisivi e giorno dopo giorno somiglia sempre di più ai fratellini George e Louis.

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