Il principe Louis non andrà a scuola con George e Charlotte: potrebbe frequentare un istituto ad Ascot Il principe Louis comincerà la prima elementare il prossimo settembre ma a quanto pare non andrà a scuola con George e Charlotte. Per lui William e Kate avrebbero scelto un percorso formativo diverso: ecco per quale motivo.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Louis di Cambridge è finito al centro dell'attenzione dei media durante il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. Era da diverso tempo che non appariva in pubblico ufficialmente ma tanto gli è bastato per conquistare tutti con la sua dolcezza: tra smorfie, bronci e siparietti comici sul balcone di Buckingham Palace è riuscito a diventare un vero e proprio "meme vivente". Oggi si torna a parlare di lui ma il carattere peperino che lo contraddistingue non c'entra nulla: i Royals hanno annunciato che il prossimo settembre comincerà ad andare a scuola ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non frequenterà lo stesso istituto dei suoi fratelli George e Charlotte.

Perché Louis andrà a scuola "lontano" dai fratelli

È ormai da anni che George e Charlotte vanno a scuola insieme, frequentano la St. Thomas's Battersea di Londra, un istituto prestigioso (e costoso) a pochi passi da Kensington Palace. Per il piccolo Louis, però, si prevede un percorso formativo diverso e il motivo è molto semplice: i Cambridge stanno per lasciare la loro residenza ufficiale per stare più vicini alla sovrana. Presto si trasferiranno ad Adelaide Cottage, una tenuta reale nei pressi del castello di Windsor, e per il momento non si sa se alla fine dell'estate torneranno o meno a Londra. Per il più piccolo dei principini che si appresta a cominciare la scuola si è pensato, dunque, a un istituto diverso a "metà strada" tra Windsor e la capitale britannica.

Quanto costerebbe la scuola di Louis di Cambridge

Per Louis è arrivato il momento di dire addio all'asilo, per la precisione alla Willcocks Nursery School di Londra che ha frequentato fino ad ora. A partire da settembre andrà in prima elementare ma la cosa particolare è che i genitori hanno intenzione di iscriverlo alla Lambrook School, vicino Ascot. Si tratta di un istituto fondato nel 1860, inserito nella classifica delle migliori scuole private del Regno Unito (non a caso è stato frequentato da due nipoti della regina Vittoria). È immerso nelle natura, ha una fattoria, un frutteto, un campo da golf e addirittura una piscina. Quanto costa? I prezzi arrivano fino a 6.999 sterline a trimestre (ovvero oltre 8.000 euro). Non si esclude, inoltre, che anche George e Charlotte possano essere trasferiti lì, visto che gli spostamenti sarebbero molto più semplici per William e Kate.