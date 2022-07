George, Charlotte e Louis pronti per le vacanze: dove passeranno l’estate i principini I Cambridge si stanno preparando per le vacanze estive: ora che George, Charlotte e Louis hanno finito la scuola possono organizzare tutto nei minimi dettagli. Ecco dove passeranno questi mesi di pausa scolastica i principini inglesi.

A cura di Valeria Paglionico

I principini George, Charlotte e Louis potranno pure essere delle vere e proprie celebrità nonostante la tenerissima età ma continuano a essere dei bambini assolutamente "normali". I genitori William e Kate Middleton ci hanno sempre tenuto a non farli sentire "diversi" dai loro coetanei, mettendo in atto una precisa strategia per non fargli pesare il fatto che sono tra gli eredi al trono britannico. Gli effetti sono stati decisamente evidenti, visto che ogni volta che appaiono in pubblico sono stati spontanei e semplici proprio come ogni bambino della loro età. Ora che per loro la scuola è finita, è arrivato il momento di pensare alle vacanze estive: ecco dove le passeranno.

Le vacanze in campagna dei Cambridge

La scuola è finita anche per i principi George, Charlotte e Louis: a inizio luglio i primi due hanno lasciato i banchi della Thomas's Battersea di Londra, mentre il più piccolo ha avuto qualche giorno di "anticipo" presso la Willcocks Nursery School. Ora i tre si stanno preparando per godersi al massimo le prossime vacanze. Per due mesi, infatti, i piccoli potranno rimanere lontani dagli istituti e i genitori stanno organizzando tutto nei minimi dettagli per farli rilassare e divertire. La prima tappa delle loro vacanze sarà Amner Hall, la residenza di campagna del Norfolk dove i Cambridge hanno passato i vari lockdown.

Dalla montagna alla visita alla regina

Cosa faranno i piccoli in campagna? Si dedicheranno all'artigianato, al disegno, alla cucina e ai giochi all'aria aperta. Dopo il soggiorno ad Amner Hall la dolce famiglia si trasferirà al Lake District, un parco nazionale nel nord-est dell'Inghilterra, location già visitata dai bimbi dove amano passeggiare tra i sentieri di montagna. Non si sa ancora se i Cambridge passeranno qualche giorno anche alle isole Scilly ma è quasi certo che faranno visita alla regina a Balmoral a fine agosto. Insomma, l'agenda estiva dei Royal Babies è decisamente ricca, anche se probabilmente tutto verrà vissuto lontano dai riflettori. A settembre torneranno a mostrarsi in pubblico?