L’estate della Royal Family: dove andranno in vacanza i Windsor Anche per la Royal Family è arrivato il momento di dare il via alle ferie, dove passeranno le vacanze? Nessuna location lussuosa o esclusiva, i Windsor preferiscono rimanere nelle loro residenze di campagna.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family ha avuto un anno ricco di cambiamenti e di preoccupazioni, dalla lotta contro il Covid della regina Elisabetta II al ritorno a Londra di Meghan ed Harry, senza considerare gli innumerevoli appuntamenti istituzionali a cui ha presenziato sia in Gran Bretagna che in Europa. È chiaro, dunque, che anche i Windsor si meritano un periodo di ferie, così da staccare la spina da responsabilità e impegni ufficiali e ritornare più energici che mai alla vita pubblica il prossimo settembre. In quanti sanno dove vanno in vacanza Kate Middleton&Co.? Niente location lussuose o esclusive, i Royals preferiscono rispettare la tradizione e trascorrere i mesi estive nelle loro residenze di campagna.

La regina Elisabetta si trasferisce a Balmoral

Dove passa l'estate la regina Elisabetta II? Sarà perché è fedele alle tradizioni o perché, vista l'età, vuole semplicemente riposarsi, ma la cosa certa è che si trasferisce nel castello di Balmoral da luglio a ottobre (è disposta anche a salire a bordo di un elicottero pur di godersi la residenza nel bel mezzo della natura). Qui viene raggiunta dai parenti più stretti e passa le giornate tra cavalcate, passeggiate tra i boschi e panorami mozzafiato. Il motivo per cui è particolarmente legata a questo castello? Ha fatto da sfondo a dei dolci momento col compianto principe Filippo, che in sua compagnia durante le vacanze amava organizzare pic-nic, barbecue e passeggiate rigeneranti.

Le vacanze estive dei Cambridge

A raggiungere la sovrana non appena termineranno gli impegni ufficiali saranno Carlo e Camilla, che soggiorneranno nella residenza di Birkhall, attualmente proprietà del principe, ma anche Eugenie di York con la famiglia, la principessa Anna, Zara Phillips e suo marito Mike Tindall. Diverse, invece, saranno le vacanze di Beatrice di York, che col marito Edoardo Mapelli Mozzi e la figlia neonata Sienna probabilmente viaggerà a bordo del loto yacht privato nel sud della Francia. Che dire, invece, del principe William e di Kate Middleton? Insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis si godranno le bellezze della natura ad Anmer Hall, la residenza nel Norfolk dove hanno trascorso anche il lockdown. Spesso si sono trasferiti per qualche settimana anche sulle isole Scilly al largo della Cornovaglia, qui il principe ha dei meravigliosi ricordi con il fratello Harry e con la mamma Diana.