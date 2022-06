Il principino Louis è la star del Giubileo reale: veste alla marinara in omaggio al padre William I principini George, Louis e Charlotte di Cambridge hanno partecipato alla parata Trooping The Colour con outfit coordinati: il più piccolo si è vestito come il papà.

A cura di Beatrice Manca

C'è una nuova star nella famiglia reale: il principino Louis di Cambridge ha fatto il suo debutto ufficiale sul balcone di Buckingham Palace in occasione della parata Trooping The Colour, l'evento che dà il via al weekend di festeggiamenti in onore della regina Elisabetta e del Giubileo di Platino. Dopo la sfilata delle truppe la famiglia reale si è riunita sul balcone per il volo della RAF: il piccolo Louis era incontenibile e ha divertito il pubblico con la sua simpatia. Lo scatto in cui si copriva le orecchie per il rumore assordante degli arei ha scatenato innumerevoli meme sul web e in molti hanno notato che il principino indossava un curioso completino alla marinara, scelto come tenero omaggio al papà William.

La regina Elisabetta, Kate Middleton, Louis e Charlotte a Trooping The Colour 2022

Louis di Cambridge "copia" il principe William

Il piccolo Louis di Cambridge ha compiuto quattro anni ad aprile e già si candida a rubare la scena ai fratellini maggiori, George e Charlotte. Al termine della parata del 2 giugno si è affacciato dal balcone sotto lo sguardo vigile di mamma Kate Middleton – incantevole in bianco – e ha assistito al volo degli arei insieme alla bisnonna sovrana, che gli ha indicato lo spettacolo. Per l'occasione il principino indossava un completino da marinaretto con la classica giubba celeste e il collo a righe bianche e blu stretto da un fiocco al collo. I fan più attenti non si sono fatti sfuggire la somiglianza con il papà William, che nel 1985 si affacciò dallo stesso balcone indossando lo stesso completino. Qualcuno sospetta che sia proprio lo stesso, in ogni caso la scelta di mamma Kate Middleton è chiara: ogni dettaglio dei look è studiato per trasmettere continuità e rispetto delle tradizioni.

George, Charlotte e Louis con i look coordinati alla parata

La parata Trooping The Colour è un appuntamento fondamentale della royal family perché celebra ufficialmente il compleanno della sovrana. Quest'anno l'evento è stato doppiamente speciale perché coincide con il Giubileo di Platino di Elisabetta II, che quest'anno festeggia 70 anni sul trono. Il passato, il presente e il futuro della monarchia si incontrano: quest'anno i principini Cambridge sono stati gli indiscussi protagonisti dell'evento. I figli di William e Kate stanno crescendo e si preparano al futuro che li attende. George era impeccabile in giacca e cravatta, mentre Charlotte ha sfoggiato un abitino celeste con i fiocchi sulle spalle. I fratellini vestivano tutti e tre in varie sfumature di celeste: tutta la famiglia reale ha indossato abiti coordinati nella stessa palette cromatica, tra il blu e il bianco. Il messaggio è chiaro: anche visivamente la famiglia è apparsa più unita che mai, coesa e affiatata.