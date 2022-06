Giubileo, svelato il “segreto” della regina Elisabetta: cosa tiene nella borsa A novantesei anni la regina non smette ancora di sorprendere: Elisabetta II ha recitato insieme all’orso Paddington e ha scherzato sul contenuto della sua inseparabile borsa.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @royalfamily

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo di platino 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante il Giubileo di platino della regina Elisabetta abbiamo scoperto un lato ironico dell'inossidabile sovrana. Tra i momenti diventati virali infatti c'è il video del té con Paddington. La sovrana ha stupito tutti recitando nel ruolo di se stessa insieme all'orso di peluche più amato del Regno Unito. A novantesei anni la regina non smette di sorprendere, dimostrando di essere una vera icona pop. Nel mini film Elisabetta II indossa un abito a fiori e confessa anche un piccolo "segreto": vi siete mai chiesti cosa tiene nella borsa?

Elisabetta confessa a Paddington cosa tiene nella borsetta

Nello sketch la sovrana offre un té all'orso Paddington a Buckingham Palace, ma il personaggio combina un disastro dopo l'altro. Per scusarsi offre a sua Maestà il suo sandwich preferito, pane e marmellata. Elisabetta II, per tutta risposta, apre l'inseparabile borsa in pelle nera e rivela: "Anche io porto sempre un sandwich con me, lo tengo qui". Mistero svelato: nella borsa della regina non ci sono segreti di stato né gioielli della corona, ma uno spuntino per ogni evenienza. Si tratta, ovviamente, di una battuta: sul contenuto della misteriosa borsa della regina si sono scritti libri, perché nessuno lo sa di preciso.

Elisabetta II con l’inseparabile borsa nera

La borsa della regina Elisabetta ha una funzione segreta

Partiamo da ciò che sappiamo: la sovrana ha una collezione di borse in pelle firmate Launer, brand londinese che lavora per la corona dal 1968. Il suo modello preferito è tornato in vendita in occasione del Giubileo. Ma quindi, al netto degli sketch, cosa c'è dentro? Sicuramente un rossetto, che spesso passa sulle labbra anche alla fine dei pranzi o nelle pubbliche apparizioni. Alcune ex assistenti hanno dichiarato che tiene nella borsa fazzoletti, occhiali e dolcificanti, ma non i soldi: la regina non porta con sé denaro, tranne una piccola offerta per la messa. In realtà, a prescindere dal contenuto, la borsa ha una funzione simbolica importante: serve a comunicare con lo staff. Quando sposta la borsa da un braccio all'altro significa che è ora di terminare la conversazione.