La Regina Elisabetta appare in un video con Paddington per il Giubileo di Platino: “Grazie di tutto” Nella clip, Paddington offre il suo tipico sandwich alla marmellata, ma la Regina rifiuta confessando di averne uno già pronto nella sua borsa, per ogni evenienza.

Un video di due minuti e mezzo di una raffinatezza unica e di grande effetto. La Regina Elisabetta II appare protagonista insieme a Paddington per celebrare lo speciale Giubileo di Platino. La sequenza è stata realizzata mesi fa dalla BBC ed è stata trasmessa questa sera a sorpresa, proprio come parte delle celebrazioni. La voce dell'orso Paddington è di Ben Whishaw, come già accade per i film. La clip rappresenta una delle rarissime volte in cui Sua Maesta la Regina Elisabetta si è prestata a recitare il ruolo di se stessa.

La Regina mangia il sandwich alla marmellata con Paddington

Nella clip, Paddington offre il suo tipico sandwich alla marmellata, ma la Regina rifiuta confessando di averne uno già pronto nella sua borsa, per ogni evenienza. Dopo questa sequenza, un maggiordomo avvisa la Regina che all'esterno è tutto pronto per le celebrazioni del Giubileo di Platino, così la monarca e l'orso si godono gli applausi della folla festante all'esterno: "Buon Giubileo, Ma'am. E grazie. Per tutto" dice l'orso Paddington. La risposta di Sua Maestà è col sorriso: "Lei è molto gentile". Poi Paddington e la Regina usano un cucchiaino per battere il tempo del grande brano dei Queen "We Will Rock You" mentre è la stessa band di Buckingham Palace a dare il ritmo alla folla festante.

Il commento di Buckingham Palace

Buckingham Palace ha commentato il cortometraggio di oggi: “Sua Maestà è ben nota per il suo senso dell'umorismo, quindi non dovrebbe sorprendere che abbia deciso di prendere parte allo sketch di stasera. C'era un interesse per le riprese e il processo di animazione e poi c'è stata l'opportunità di invitare l'orso più famoso del Regno Unito a prendere il tè. Un'occasione troppo divertente per perderla. Anche se The Queen sapeva di non poter essere presente al concerto di persona, era molto entusiasta all'idea che le persone capissero quanto significasse per lei e che tutti coloro che guardavano si divertissero un mondo".