Dove vedere il concerto per il Giubileo della Regina Elisabetta oggi in tv: gli ospiti in scaletta Per festeggiare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, sabato 4 giugno a Buckingham Palace si terrà il Platinium Party. Un concerto che durerà circa tre ore e in cui si esibiranno alcuni dei più grandi artisti internazionali, come i Queen, i Duran Duran, Ed Sheeran e Andrea Bocelli. Ecco dove seguire il grande evento in streaming e in tv.

Sabato 4 giugno, per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, a Buckingham Palace si terrà il Platinium Party. Si tratta di un concerto in cui alcuni dei più grandi artisti internazionali si esibiranno davanti a Sua Maestà per festeggiare i suoi 7o anni di regno. Tra gli ospiti attesi al grande evento ci sono i Queen, Diana Ross, Ed Sheeran, Andrea Bocelli e anche personaggi del mondo del cinema e dello sport. Il concerto durerà circa tre ore e sarà trasmesso in streaming e in tv, così che anche chi non sarà a Londra potrà godersi lo spettacolo. Ecco dove poterlo vedere.

Il Platinum party in diretta tv e streaming su Sky BBC news

Il concerto per festeggiare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta inizierà alle ore 19.30 e durerà fino alle 22.30 circa. Tre ore di performance dal vivo, in diretta da Buckingham Palace, in cui artisti internazionali si alterneranno sul palco per regalare uno spettacolo senza precedenti. L'evento sarà trasmesso in diretta su BBC One, BBC iPlayer e anche su Sky Arte, canale 109 di Sky.

La scaletta del concerto: aprono i Queen e chiude Diana Ross

Ad aprire il concerto saranno i Queen + Adam Lambert, mentre l'ultima artista a salire sul palco sarà Diana Ross, che si esibirà per la prima volta nel Regno Unito in 15 anni. Nel mezzo tanti nomi internazionali della musica. Di seguito l'elenco completo degli ospiti, che non è in ordine di esibizione:

Queen + Adam Lambert

Alicia Keys

Hans Zimmer

Ella Eyre

Craig David

Mabel

Elbow

George Ezra

Duran Duran

Andrea Bocelli

Mimi Webb

Jax Jones

Celeste

Nile Rodgers

SigalaDiversity

Sam Ryder

Diana Ross

Tutti gli ospiti presenti al concerto per il giubileo della regina

Al Platinium Party saranno presenti anche star del mondo dello spettacolo e dello sport, come la tennista Emma Raducanu, David Beckam, Stephen Fry, Dame Julie Andrews. E ancora The Royal Ballet, Ellie Simmonds e anche un'esibizione appositamente registrata di Sir Elton John. Presente anche Sam Ryder, il cantante che ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision 2022 e che si esibirà dal vivo.

Sul palco 70 colonne in onore dei 70 anni di regno della Regina

Anche la location del Platinium Party, difronte a Buckingham Palace a al Quenn Victoria Memoria, party omaggerà la Regina Elisabetta. Ci saranno tre grandi palchi collegati da 70 colonne, una per ogni anno di regno della Sovrana, che potranno illuminarsi all'occasione per rendere la cornice ancora più mozzafiato. Sarà inoltre la prima volta che due dei tre palchi si trovano proprio di fronte a Palazzo.