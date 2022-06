Il piccolo Louis di Cambridge inarrestabile al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta Durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta c’è chi ha reagito con particolare insofferenza per alcuni passaggi della cerimonia. Si tratta del piccolo Louis di Cambridge e le sue smorfie a dir poco spassose.

A cura di Ilaria Costabile

Pur essendo un principino, Louis di Cambridge è il pur sempre uno dei pargoli della Royal Family, il più piccolo dei tre figli nati dal matrimonio tra William e Kate Middleton, e in quanto tale ancora poco avvezzo al galateo reale che converrebbe una certa compostezza durante gli eventi dedicati alla Corona, come per l'appunto i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. ed è proprio durante il Trooping the Colour che il piccolo ha dato il meglio di sé, divenendo immediatamente il protagonista indiscusso della giornata.

Le smorfie involontarie del piccolo Louis

Imbronciato, disperato, nel bel mezzo di urlo è così che viene ritratto il piccolo Louis che, a quanto pare, inizia ad essere insofferente dinanzi a quella sfilza di sfilate e riti che rendono lunghissima la cerimonia del Trooping the Colour, tra le più attese della monarchia inglese, con la quale si celebra la regina e in questo caso anche i suoi 70 anni di regno. Anche i suoi fratelli, seppur più grandi non sono da meno, Charlotte appare annoiata, mentre George da bravo primogenito prova a mantenere un certo contegno, mostrandosi più timido del solito. Il passaggio aereo pattuglia acrobatica della RAF è quello che ha generato le smorfie più spassose, probabilmente perché il principino non voleva sentire il rumore penetrante dei aerei in volo.

La chiacchierata tra bisnonna e nipote

Intanto è proprio con il principino che la Regina Elisabetta ha scambiato qualche chiacchiera prima dell'atteso passaggio e secondo il Daily Mail, la sovrana si sarebbe rivolta al bisnipote facendogli notare il fumo degli aerei e avrebbe aggiunto: "Andiamo, adesso hanno finito: davvero meraviglioso". Ovviamente il popolo dei social non ha resistito al richiamo e, infatti, non sono mancati meme di ogni genere su questo particolare e inedito scambio tra la regina e il piccolo Louis, oltre che i commenti più disparati sulle espressioni incontenibili del principino, sempre sotto la supervisione di mamma Kate.