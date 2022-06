Giubileo della regina Elisabetta II, il programma ufficiale e gli eventi dal 2 al 5 giugno 2022 Dal 2 al 5 giugno il Regno Unito festeggerà il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. Il trono della sovrana incoronata il 2 giugno del 1953 compie 70 anni. Si tratta di un vero e proprio record di longevità per un regno britannico.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si avvicina il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Il trono della sovrana compie 70 anni e per l'occasione sono previsti quattro giorni di festa nazionale con eventi dal 2 al 5 giugno. Si tratta di un vero e proprio record per la regina: nessuno infatti aveva mai regnato tanto a lungo. Elisabetta II è stata incoronata all'età di 25 anni dopo la morte del padre Giorgio VI avvenuta il 6 febbraio 1952. In segno di rispetto per il lutto, la cerimonia ufficiale è avvenuta oltre un anno dopo, il 2 giugno 1953.

Il programma dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino prevede eventi a Londra e fuori dalla capitale, ma la presenza della regina sarà decisa solo all'ultimo in base alle sue condizioni di salute. Alcune manifestazioni saranno trasmesse anche in diretta Tv.

2 giugno: Trooping the Colour per il compleanno della Regina

Ad aprire i festeggiamenti ufficiali sarà la parata militare del Trooping The Coulour, detta anche "Birthday Parade" perché si svolge ogni anno in occasione del compleanno del regno della regina Elisabetta. La parata inizierà alle 11 a Buckingham Palace e prevede la partecipazione di centinaia di musicisti e circa un migliaio di soldati e ufficiali. Alla fine dell'evento, la famiglia reale si affaccerà sul balcone di Buckingham Palace mentre in cielo ci sarà lo spettacolo aereo della Royal Air Force. Nel corso della giornata in tutto il Regno verranno accesi fari e falò per il Giubileo di Platino. Attrazione principale sarà l'istallazione sostenibile The Tree of Trees, illuminato a Buckingham Palace dalle 21. Chi vuole assistere alla parata ha potuto acquistare dal mese di gennaio fino a marzo i biglietti per l'accesso ai punti panoramici segnati sulla mappa ufficiale dell'evento. E' prevista la presenza della regina.

3 giugno: la cerimonia di ringraziamento a St. Paul

Le celebrazioni proseguiranno il 3 giugno con la messa nella cattedrale di St. Paul a Londra. La cerimonia è anche detta "Service of Thanksgiving" perché finalizzata ad "esprimere gratitudine per il regno della sovrana". L'inizio della messa (previsto per le 11.30) sarà scandito dal suono di Great Paul, la più grande campana della Gran Bretagna. Qui è prevista anche la presenza di Harry e Meghan, così come quella della regina Elisabetta. La sua partecipazione sarà però confermata il giorno stesso in base alle sue condizioni di salute.

4 giugno: il Platinum party a Buckingham Palace aperto dai Queen

Nella giornata di sabato 4 giugno, la famiglia reale parteciperà alle corse dei cavalli a Epsom Downs e poi si sposterà nuovamente a Buckingham Palace per il Platinum Party at the Palace. Il concerto inizierà alle 19.40 e sarà aperto dai Queen con la partecipazione del cantante Adam Lambert. Tra le star che si esibiranno anche i Duran Duran, Andrea Bocelli, Alicia Keys, Rod Stewart ed Ed Sheeran. Attesi anche Diana Ross, David Beckham e Sir David Attenborough, famoso divulgatore scientifico britannico. Punto interrogativo invece per la partecipazione di Elton John, impegnato col il tour. L'artista dovrebbe aver registrato un'esibizione che sarà trasmessa durante il concerto. I biglietti per partecipare all'evento sono stati estratti a sorte. Il ballottaggio è stato chiuso nella giornata di lunedì 23 maggio. Almeno 100mila persone assisteranno al concerto dagli spalti. Chi non è riuscito ad ottenere il ticket potrà seguire il live sulla BBC One.

5 giugno: Platinum jubilee pageant

Le celebrazioni termineranno domenica 5 giugno. Per la giornata è previsto il Big Jubilee Lunch, ossia il Grande pranzo del Giubileo. Per le strade del Paese i cittadini organizzeranno grandi tavolate per condividere il pranzo con i vicini. Alle 14.30 invece è prevista la parata del Platinum Jubilee Pageant. La sfilata sarà un vero e proprio spettacolo al quale parteciperanno anche artisti di strada, performer, circensi, musicisti e teatranti. Percorrerà le strade londinesi anche la carrozza Gold State Coach, che dal 1762 viene usata per ogni cerimonia di incoronazione. Nel corso della parata sarà messa in scena la storia del regno della regina Elisabetta. La Platinum Jubilee Pageant si concluderà davanti a Buckingham Palace con l‘esecuzione dell'inno nazionale alla presenza della sovrana.

Tutti gli eventi in programma per il giubileo di platino della regina Elisabetta II

Nella giornata del 1 giugno aprirà finalmente ai visitatori il nuovo giardino della Tower of London. Qui, nel fossato che circonda le mura della torre, sono state piantati oltre 20 milioni di semi durante la primavera. Sarà possibile visitare il giardino fino al mese di settembre. L'istallazione Superbloom, che si trova nel nuovo spazio verde, è un omaggio alla regina Elisabetta. Sempre nel corso della giornata saranno esposti al Castello di Windsor gli abiti indossati dalla regina in occasione dell'incoronazione del 2 giugno 1953. Tutti gli eventi dal 2 al 5 giugno (anche quelli per i quali non è prevista la presenza della famiglia reale) sono riportati sul sito ufficiale del Giubileo di Platino. In particolare è stata realizzata una mappa che rende più facile localizzare tutte le manifestazioni celebrative a Londra e fuori dalla capitale. Nel mese di luglio invece sono previste mostre speciali nelle residenze ufficiali di Buckingham Palace. Si potranno ammirare i ritratti della regina scattati dalla fotografa Dorothy Wilding tra il 1952 e il 1956 e alcuni dei suoi gioielli personali.