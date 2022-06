Perché la Regina Elisabetta non parteciperà alla messa del Giubileo di Platino La messa presso la cattedrale di St Paul a Londra è proprio in suo onore, ma lei non ci sarà. Ecco perché.

Siamo giunti al secondo giorno di celebrazioni per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, che ha tagliato il traguardo dei 70 anni di regno. In Gran Bretagna, è una giornata di festa nazionale con l'evento clou che è la messa che si terrà presso la cattedrale di St Paul a Londra. Purtroppo, però, la Regina Elisabetta non sarà presente per le celebrazioni in suo onore a causa di un malessere. Tra gli altri assenti, anche il principe Andrea, risultato positivo al coronavirus. Saranno comunque presenti più di 400 persone tra addetti e partecipanti.

I motivi del forfait della Regina

La messa presso la cattedrale di St Paul a Londra è proprio in suo onore, ma lei non ci sarà. La Regina Elisabetta ha avuto un "malessere" dopo il primo giorno di celebrazioni tenutosi ieri. Buckingham Palace fa quindi sapere che per ragioni di salute la regina non ci sarà

La regina ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere. Tenendo conto del viaggio e dell'attività richiesta per partecipare alla messa nazionale di ringraziamento nella cattedrale di St Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha concluso che non parteciperà.

Il Giubileo di Platino: che cos'è e cosa significa

Cosa vuol dire festeggiare il Giubileo di Platino? Vuol dire che Elisabetta II è da 70 anni regina. I festeggiamenti si tengono dal 2 al 5 giugno. I canali social ufficiali stanno celebrando la regina con una foto al giorno che racconta la sua storia e i 70 anni del suo Regno. Nel primo giorno di celebrazione ci sono stati gli urrà alla Regina per strada, una folla festante composta da decine di migliaia di persone. Tra i grandi assenti alle celebrazioni, Harry Windsor e Meghan Markle; una notizia tra le notizie considerato che questo traguardo non è stato mai raggiunto nella storia della monarchia britannica.