I “capricci” di Baby Louis al Giubileo, il parere dell’esperta: “Kate Middleton? Una madre modello”

“Credo che il piccolo principe Louis si sia comportato straordinariamente bene”, ha commentato la star televisiva britannica conosciuta come Supernanny. “La maggior parte dei bambini non riesce a stare seduto per pranzo più di 15 minuti”.

Il principino Louis si è reso protagonista dei momenti social più apprezzati del Giubileo di Platino della Regina. Il figlio del principe William e Kate Middleton ha fatto impazzire i fan per le sue smorfie e i “capricci” che hanno tradito una irresistibile spontaneità. A dare un giudizio sul comportamento del piccolo e di mamma Kate ci ha pensato Jo Frost, la star televisiva britannica conosciuta come Supernanny.

“Credo che il piccolo principe Louis si sia comportato straordinariamente bene durante l’intero fine settimana di fanfara spettacolare!”, ha commentato la tata della tv britannica tramite un post sul suo profilo Instagram. “Tutto quel sedersi, guardare e organizzare, la maggior parte dei bambini non riesce a stare seduto per pranzo più di 15 minuti”, ha fatto notare l’esperta dei piccoli.

Sono impressionata soprattutto dal modo in cui il Duca e la Duchessa di Cambridge continuino ad essere modelli incredibili per i genitori moderni […]. Kate non è mai stata timorosa a dare pubblicamente ai suoi figli un giusto rimprovero e questo fa di lei un genitore sicuro di se stesso, che sa mantenere i comportamenti dei suoi figli entro certi limiti e al contempo soddisfa in maniera empatica i loro bisogni.