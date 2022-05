Dove vedere il Giubileo della Regina Elisabetta in tv: la programmazione su Rai e Sky Dal 2 al 5 giugno il Regno Unito festeggia il Giubileo della Regina Elisabetta, sabato 4 giugno è in programma il famoso concerto a Buckingham Palace con artisti famosi in tutto il mondo: ecco dove seguire gli eventi in tv tra Sky e Rai.

A cura di Gaia Martino

In arrivo quattro giorni di festa nazionale per la Regina Elisabetta, dal 2 al 5 giugno 2022, che festeggia 70 anni sul trono del Regno Unito. In occasione del Giubileo di Platino della Sovrana, il 4 giugno 2022 al Buckingham Palace di Londra si terrà il Platinium Party, l'evento più atteso tra tutti nel quale si esibiranno artisti famosi in tutto il mondo. Ad aprire lo spettacolo I Queen + Adam Lambert, a chiuderlo sarà Diana Ross con la sua prima esibizione dal vivo nel Regno Unito. Sarà possibile seguire l'evento in tv: ecco dove.

La parata del giubileo della Regina Elisabetta in tv su Rai 1

Domenica 5 giugno su Rai Uno, a partire dalle ore 16, sarà possibile seguire la Parata per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Cinquemila sudditi renderanno omaggio alla Sovrana che festeggia 70 anni sul trono d'Inghilterra. Gli italiani potranno assistere all'evento grazie alla programmazione a cura del TG1: la conduttrice Isabella Romano si collegherà con Londra con gli inviati Marco Varvello e Natalia Augias.

Il Platinum Party in diretta su Sky e in streaming su BBC dalle ore 21

Il Platinium Party andrà in onda, in diretta, sabato 4 giugno 2022 sul canale 109 di Sky e sul canale Sky Arte. Il canale Sky Uno manderà in onda una replica la mattina seguente, domenica 5 giugno alle ore 08:50. Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming – o la puntata in replica sul canale BBC One. Il concerto al Buckingham Palace ospiterà artisti famosi in tutto il mondo come i Queen, Alicia Keys, Hans Zimmer, Duran Duran, Andrea Bocelli, Elton John (con un'esibizione già registrata), Diana Ross, ed è organizzato da BBC Studios Productions che sta inoltre producendo la trasmissione in diretta per conto della BBC e di Buckingham Palace

Leggi anche Come sta la Regina Elisabetta positiva al Covid, ha sintomi lievi

La programmazione di Sky Uno The Royal per il Giubileo di Platino 2022

Per il Giubileo di Platino della Regina, Sky Uno ha allestito un palinsesto dedicato unicamente alla Royal Family. I più appassionati potranno scoprire tutte le curiosità sulla famiglia reale d'Inghilterra. Dal 3 al 5 giugno il canale 109 di Sky regalerà ai suoi spettatori un viaggio alla scoperta della storia: andranno in onda documentari, testimonianze, curiosità e segreti di una delle famiglie più famose al mondo.

Dove vedere tutti gli eventi per il Giubileo di Platino senza Sky

Chi non possiede Sky potrà assistere agli eventi del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta sul piccolo schermo collegandosi in diretta su BBC One, BBC iPlayer e BBC Radio 2. Alle ore 11 di giovedì 2 giugno ci sarà il "Trooping the Colour", la parata militare con la partecipazione di oltre 200 cavalli, musicisti dell'esercito, soldati e ufficiali. Alle 21 il "Lighting up the Jubilee", nel quale verrà acceso "The Tree of Trees" a Buckingham Palace da un membro della famiglia reale. Venerdì 3 giugno sul canale BBC One andrà in onda dalle 10:15 Service of Thanksgiving, la tradizionale messa in cui si ringrazierà la Regina per la messa. Poi gli eventi Platinium Party e il Jubilee Lunch di sabato e domenica 4 e 5 giugno, trasmessi anche dal canale Sky (sabato) e da Rai Uno (domenica).