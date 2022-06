La Regina Elisabetta torna a Buckingham Palace, l’ultimo saluto dal balcone nel Giubileo di Platino La Regina Elisabetta regala ai suoi sudditi l’ultimo saluto da Buckingham Palace, dopo questo lungo weekend di festeggiamenti in suo onore per il Giubileo di Platino. Al suo fianco solo gli effettivi eredi al trono della corona inglese.

A cura di Ilaria Costabile

Domenica 5 giugno 2022 si concludono i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Un weekend lungo segnato da una staffetta di eventi per festeggiare questo grandioso e importantissimo traguardo della sovrana inglese che dopo il Trooping The Colour ha deciso di ritirarsi per recuperare le forze in vista dell'ultimo giorno di celebrazioni. Eccola, infatti, apparire sulla balconata di Buckingham Palace, per salutare ancora una volta i suoi sudditi, accorsi in migliaia per celebrarla e omaggiare i suoi 70 anni di regno.

Il saluto della regina

Una parata coloratissima e ricca di carri, esibizioni, artisti, che hanno segnato un regno lunghissimo, il più longevo della storia recente, oltre che della monarchia britannica e che ha reso la Regina Elisabetta un'icona, conosciuta in tutto il mondo. La cerimonia di chiusura, un vero e proprio show, ha visto esibirsi anche Ed Sheeran, scelto come simbolo dell'Inghilterra in questi festeggiamenti così importanti che con la sua Perfect ha introdotto l'inno nazionale. Ed è in questo momento, sulle note di God Save The Queen, che fa la sua apparizione sul balcone di Buckingham Palace, la sovrana, vestita di un verde acceso, accompagnata dal figlio Carlo e la consorte Camilla Parker Bowles, il principe William con la moglie Kate Middleton e i loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Un momento emozionante, oltre che storico, che vede Elisabetta II sorridente dinanzi al fiume di gente accorso da tutta Londra per festeggiarla, ma anche un momento di grande malinconia, dal momento che questo sarà con molta probabilità l'ultimo giubileo della Regina.

Solo gli eredi al suo fianco

Sul balcone di Buckingham Palace, come fa notare il corrispondete del Tg1 Marco Varvello, durante la diretta della testata per cogliere gli attimi salienti di questi ultimi festeggiamenti, è presente "l'istituzione monarchica, la famiglia reale e quindi gli eredi al trono, per cui Harry e Meghan non potevano partecipare". Un'assenza che, però, non è pesata dal momento che la coppia pur essendo presente è stata piuttosto in disparte, godendosi la cerimonia da una prospettiva più defilata e meno mondana, non facendo più parte a tutti gli effetti della Royal Family.