Kate Middleton incanta alla parata per il Giubileo (con gli orecchini di lady Diana) La famiglia reale ha partecipato alla parata Trooping The Colour con outfit coordinati in blu: la più chic resta sempre Kate Middleton che indossa un abito “riciclato”

A cura di Beatrice Manca

I festeggiamenti per il Giubileo di platino della regina Elisabetta sono entrati nel vivo: per tutto il weekend il Regno Unito festeggerà i 70 anni sul trono della sovrana. Il 2 giugno a Londra si è svolta la parata Trooping The Colour e la famiglia reale si è riunita, come da tradizione, sul balcone di Buckingham Palace per assistere al volo della RAF. A dominare la scena è stato il principino Louis con le sue buffe espressioni, ma la più chic è sempre lei: Kate Middleton, che ha voluto rendere omaggio a lady Diana in questo giorno speciale.

Kate Middleton con l'abito bianco "riciclato"

La Duchessa di Cambridge ha partecipato all'evento insieme ai tre figli, i principini George, Charlotte e Louis. Tranne il principe William in alta uniforme, la famiglia ha scelto outfit coordinati nelle tonalità complementari del blu, del celeste e del bianco. Ancora una volta Kate Middleton ha fatto una scelta nel segno della sostenibilità ambientale: ha indossato un coat-dress, il suo signature look, firmato Alexander McQueen. L'abito-cappotto bianco non è un nuovo acquisto: lo aveva indossato anche al vertice del G7 in Cornovaglia l'anno scorso. Ha aggiunto un cappello a tesa larga bianco e blu, firmato Philip Treacy, e una piccola pochette coordinata.

Kate Middleton in Alexander McQueen alla parata Trooping The Colours

Gli orecchini di Kate Middleton sono un omaggio a Lady Diana

Ma il dettaglio più significativo del look erano i gioielli: Kate Middleton ha indossato una collana con pendente in zaffiro che si abbinava perfettamente alla pietra del suo famoso anello di fidanzamento e un paio di orecchini della stessa parure, tutti appartenuti un tempo alla defunta lady Diana. L'omaggio di Kate Middleton è un tributo alla defunta madre del principe William ma è, al tempo stesso, un modo per sottolineare la continuità tra il passato e il futuro della monarchia. Un futuro di cui la Duchessa è indiscussa protagonista.