Trooping the Colour 2022, la parata per il Giubileo: chi sarà sul balcone con la regina Elisabetta Il 2 giugno i festeggiamenti in onore di Elisabetta II entrano nel vivo con la “Queen’s Birthday Parade”, una tradizione antichissima a cui la regina non è mai mancata: quest’anno il suo ruolo potrebbe cambiare per via dei problemi di salute.

La famiglia reale sul balcone durante Trooping The Colour 2016

A Londra è tutto pronto per il Giubileo di Platino, i 70 anni sul trono della regina Elisabetta. Il 2 giugno le celebrazioni entreranno nel vivo con il momento più solenne, la parata Trooping The Colour. Forse il nome non vi dirà nulla, ma sicuramente vi sarà capitato di vedere la famiglia reale affacciata al balcone di Buckingham Palace in festa: ecco, questo è uno dei momenti più famosi dell'antica tradizione. L'evento, istituito nel 1748, viene chiamato anche "Queen's Birthday Parade" perché è nato per festeggiare ufficialmente il compleanno del sovrano. La regina Elisabetta non è mai mancata all'evento, ma quest'anno per via dei problemi di salute potrebbe avere un ruolo più limitato. L'attesa è alle stelle: chi ci sarà sul balcone? Rivedremo il principe Harry e Meghan Markle a Bukingham Palace? Anche chi non è a Londra può seguire l'evento comodamente da casa: la parata e le celebrazioni verranno trasmesse in diretta tv.

Harry e Meghan durante Trooping The Colour nel 2018

Cos'è Trooping the Colour e perché si celebra il compleanno della regina

Il curioso nome "Trooping the Colour" si può tradurre come "la parata della bandiera" ed è una sfilata dei reggimenti del Commonwealth e dell'esercito britannico. La tradizione è antichissima e risale al Seicento, quando le bandiere erano il simbolo dei reggimenti sui campi di battaglia. L'evento come oggi lo conosciamo, però, fu istituito nel 1748 dal re Giorgio II, che ebbe l'intuizione di far coincidere la parata con i festeggiamenti ufficiali del compleanno del Sovrano, indipendentemente dalla data di nascita. Il motivo? Il meteo! Prima della tv e dei social i grandi eventi erano uno dei rari punti di contatto tra il monarca e i suoi sudditi ed era più semplice (e scenografico) organizzarlo all'inizio dell'estate. Perciò la regina Elisabetta festeggia il compleanno due volte: il 21 aprile e poi a giugno. Durante la parata sfilano più di 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti.

La regina Elisabetta saluta le truppe nel 1971

Il saluto e l'ispezione alle truppe, la Regina parteciperà?

Durante il suo lunghissimo regno, la regina Elisabetta ha partecipato a Trooping the Colour ogni anno, tranne in due occasioni: nel 1955, quando l'evento è stato annullato a causa di uno sciopero delle ferrovie nazionali e durante i due anni di pandemia, quando la cerimonia fu ridotta per motivi di salute pubblica. La regina svolge un ruolo cruciale nell'evento: Elisabetta II infatti è il capo delle forze armate, precisamente colonnello in capo. Fino al 1987 partecipava a cavallo, per poi affidarsi a una carrozza. Tradizionalmente spetta a lei il saluto alle truppe e l'ispezione: quest'anno, per via dei problemi di salute e della difficoltà nei movimenti, potrebbe delegare il compito al figlio Carlo o al nipote William. Sarebbe la prima volta in settant'anni.

La parata del 28 maggio in onore della regina Elisabetta

Chi ci sarà sul balcone insieme alla Regina Elisabetta II

La parata si conclude con il momento più spettacolare della cerimonia: il volo della RAF, che la regina e i membri della famiglia reale seguono dal balcone di Buckingham Palace. Solo i membri della famiglia reale possono avere l'onore di affacciarsi dal balcone insieme alla regina. Quest'anno vedremo sicuramente il principe Carlo con la moglie Camilla e i duchi di Cambridge, William e Kate, con i figli Charlotte, Louis e George. Saranno presenti anche il principe Edoardo e Sophie Wessex, la principessa Anna – in alta uniforme – col marito, i duchi di Kent e Gloucester e la principessa Alexandra (cugina di Elisabetta). E i duchi di Sussex? Harry e Meghan saranno a Londra per i festeggiamenti insieme ai figli, ma non saliranno sul balcone perché hanno rinunciato volontariamente al loro ruolo ‘senior' all'interno della monarchia. Avranno comunque l'occasione di trascorrere del tempo con il resto della famiglia e di presentare Lilibet, la loro seconda figlia, alla bisnonna regina.