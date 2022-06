La regina Elisabetta in celeste a Trooping the Colour: il significato simbolico di abito e gioielli Per la prima volta la regina Elisabetta non ha presieduto personalmente la parata Trooping The Colour. Si è comunque affacciata al balcone insieme alla famiglia, tutti con abiti dello stesso colore.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo di platino 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta sono entrati nel vivo: per quattro giorni la famiglia reale celebrerà i 70 anni sul trono della longeva sovrana. Per celebrare un'occasione così importante la sovrana ha scelto un abito celeste con cappellino abbinato e una spilla simbolica, lo stesso del look del ritratto ufficiale del Giubileo. Anche se per motivi di salute non ha potuto partecipare alla parata, si è comunque affacciata al balcone di Buckingham Palace insieme ai nipoti e ai bisnipoti per salutare la folla. La famiglia reale ha indossato abiti coordinati con quello della regina, nella stessa palette cromatica: una scelta studiata con cura per mandare un messaggio.

La famiglia reale al completo assiste al volo della Raf dal balcone

La spilla simbolica della regina per Trooping The Colour

In occasione dei 70 anni sul trono è stato diffuso un nuovo ritratto celebrativo della regina Elisabetta: la monarca 96enne posa sorridente con un soprabito celeste chiaro con ricami argentati sull'orlo. La regina indossava la celebre collana con tre giri di perle, da cui non si separa mai, oltre alla spilla di diamanti Brigade of Guards, che indossa ogni anno per Trooping the Colour. La spilla delle guardie apparteneva alla defunta regina Mary e combina i distintivi dei cinque reggimenti Grenadier, Coldstream, Scots, Irish e Welsh Guards. I simboli sono racchiusi in una cornice ovale con la frase latina, Quinque juncta in uno, che in inglese significa "Cinque uniti come uno".

La regina Elisabetta a Trooping The Colour

Per la sera, poi, si è cambiata d'abito per la sera: a Buckingham Palace ha acceso simbolicamente il faro del Giubileo di Platino con un cappotto acquamarina, in una tonalità più accesa rispetto al giorno, che rivelava un abito a fiori. Completavano l'outfit i guanti bianchi e l'ormai inseparabile bastone da passeggio.

Elisabetta II a Buckingham Palace per le celebrazioni del Giubileo

Perché la famiglia reale vestiva coordinata per il Giubileo

Per un anniversario così importante la regina ha indossato un completo di un colore particolare, un celeste chiaro molto elegante. Alcuni corrispondenti reali hanno letto un significato nella sua scelta: un omaggio al blu di San Patrizio, colore simbolico originale dell'Irlanda, o un segno di regalità. Sicuramente si tratta di un colore rassicurante e senza tempo, capace di infondere calma e serenità: non è un caso se tutti i membri della famiglia reale – ad eccezione degli uomini in alta uniforme e della principessa Anna – abbiano indossato outfit coordinati con quello della regina. Camilla di Cornovaglia in celeste, Kate Middleton in bianco (ma con cappello blu) e Charlotte, George e Louis in azzurro e blu. In un evento così pieno di significato la royal family ha voluto mostrare unità e continuità nel tempo, in un simbolico passaggio di testimone tra il presente e il futuro della corona.