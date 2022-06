Elisabetta II chiude il Giubileo di Platino in verde: perché ha indossato l’iconica spilla-fiocco Elisabetta II si è affacciata sul balcone di Buckingham Palace per un saluto, nell’ultimo giorno del Giubileo di Platino. Ha indossato una spilla significativa.

A cura di Giusy Dente

Sono stati giorni indimenticabili per la royal family e in particolare per Elisabetta II, che è stata al centro di ben quattro giorni ininterrotti di festeggiamenti. In onore della regina sono stati organizzati concerti, parate, sfilate: tutto per celebrare degnamente i suoi 70 anni sul trono. La 96enne non ha preso parte personalmente a tutti gli appuntamenti, ma si è affacciata al balcone di Buckingham Palace sia ad apertura che a chiusura dell'evento. Lo scorso 2 giugno aveva scelto un look elegantissimo, in celeste chiaro: immancabile la spilla appuntata al soprabito, un gioiello per nulla casuale. Era infatti l'inconfondibile spilla di diamanti Brigade of Guards, quella che indossa ogni anno per Trooping the Colour. Anche per l'apparizione che ha chiuso il Giubileo di Platino ha scelto un outfit significativo.

La regina si è vestita di verde

La regina Elisabetta ha fatto un'apparizione speciale a chiusura dei quattro giorni di festeggiamenti in suo onore, del Giubileo di platino. A causa dei suoi problemi di mobilità ha dovuto rinunciare a malincuore al National Service of Thanksgiving di venerdì e all’Epsom Derby di sabato. Ma domenica si è nuovamente affacciata a sorpresa sul balcone di Buckingham Palace per salutare la folla riunitasi appositamente in attesa di un suo cenno: non ha deluso i suoi sudditi.

Ha scelto un cappotto color verde brillante di Stewart Parvin con grossi bottoni dorati, abbinati a un cappello dello stesso colore disegnato da Rachel Trevor-Morgan. Ha completato l’outfit con una collana di perle, guanti bianchi e una delle sue tre spille a fiocco, tra le sue preferite della collezione reale.

Il significato della spilla di Elisabetta II

Le tre iconiche spille a fiocco ricoperte di diamanti sono state sfoggiate dalla sovrana in questi 70 anni di trono unicamente nelle occasioni davvero importanti. Risalgono all'epoca vittoriana. Furono infatti realizzate in tre diverse dimensioni da Garrand per la regina Vittoria nel 1858. Alla sua morte furono ereditate da suo figlio, re Edoardo VII, per essere indossate da sua moglie, la regina Alessandra. Quest'ultima era solita indossare il tris di spille completo. Re Giorgio VI e la regina Elisabetta ricevettero le spille nel 1936, per poi essere ereditate da Elisabetta II. Madre e figlia hanno sempre indossato le spille sempre singolarmente, una alla volta.

Era proprio una spilla a fiocco della triade quella scelta da Elisabetta II per il funerale della principessa Diana nel 1997, ma non solo. L'ha indossata anche nel settembre 2015, quando ha ufficialmente superato la regina Vittoria in qualità di monarca più longevo della Gran Bretagna. Non poteva dunque mancare nel giorno che l'ha definitivamente consacrata regina dei record: 70 anni con la corona sulla testa.