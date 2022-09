George, Charlotte e Louis: perché il loro ritorno a scuola sta scatenando polemiche George, Charlotte e Louis hanno cominciato la scuola, a partire da quest’anno frequenteranno la Lambrook School nel Berkshire. Gli abitanti della zona, però, non hanno preso bene il loro arrivo e hanno sommerso di critiche la famiglia dei Cambridge.

Nelle ultime ore la regina Elisabetta II ha fatto il giro del web: da Buckingham Palace è arrivato un documento ufficiale nel quale è stato comunicato che la sovrana è alle prese con dei gravi problemi di salute. Carlo e Camilla sarebbero già arrivati a Balmoral, mentre William sarebbe in viaggio, avrebbe lasciato la famiglia a casa, per la precisione ad Adelaide Cottage, la nuova residenza in cui si è trasferito con Kate Middleton e con i figli. Solo questa mattina la dolce famiglia era apparsa al completo alle porte della Lambrook School, il nuovo istituto frequentato dai principini, scatenando non poche polemiche: ecco per quale motivo il rientro a scuola di George, Charlotte e Louis sarebbe finito al centro dell'attenzione degli haters, che non hanno esitato a commentare negativamente la scelta dei Cambridge.

Perché i Royals nella scuola del Berkshire non vengono visti di buon occhio

Questa mattina i Royal Babies di casa Cambridge hanno dato il via a un nuovo anno scolastico: per Louis si tratta di un debutto, mentre per George e Charlotte di un cambio di istituto, visto che fino allo scorso anno frequentavano la Thomas's Battersea di Londra. Ora vanno alla Lambrook School nel Berkshire, istituto più vicino ad Adelaide Cottage dove William e Kate hanno appena traslocato. I residenti della zona come hanno affrontato l'arrivo reale in città? Con un tantino di preoccupazione: in molti temono che l'evento trasformerà la scuola, snaturandola e attirando le attenzioni continue di fotografi e paparazzi.

Le critiche ai Cambridge

Come se non bastasse, da quando si è saputo che i principini inglesi avrebbero frequentato la Lambrook School la sua lista d'attesa si è triplicata, cosa che va a sfavore di tutti i bambini che hanno realmente la necessità di andare in un istituto vicino casa. Insomma, l'arrivo dei Royals verrebbe considerato un problema poiché andrebbe a minare la tranquillità e la riservatezza del paese. Sebbene George, Charlotte e Louis siano molto amati, ora non sarebbero visti di buon occhio, tanto che addirittura molti genitori avrebbero deciso di non mandare nella stessa scuola anche i loro secondi figli, dichiarando che amavano l'istituto così com'era.