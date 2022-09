William e Kate accompagnano i figli a scuola: divise abbinate per i principini, pois per la duchessa I figli di William e Kate torneranno l’8 settembre a scuola. I duchi assieme a George, Louis e Charlotte hanno intanto fatto visita al prestigioso istituto.

Anche per i royals è tempo di "back to school". I primi a tornare tra i banchi sono stati i principini di Monaco, i gemellini Gabriella e Jaques. I bimbi, con lo stesso outfit composto da jeans e polo rossa, sono stati accompagnati dai genitori: c'erano sia il principe Alberto che sua moglie, l'elefante Charlene di Monaco. Presto torneranno tra i banchi anche i figli dei duchi di Cambridge. Intanto William e Kate hanno accompagnato personalmente Charlotte, Louis e George (rispettivamente 7, 9 e 4 anni) nell'istituto scolastico che frequenteranno insieme. Hanno partecipato al tradizionale "settling in afternoon", una sorta di cerimonia per dare il benvenuto ai nuovi iscritti della Lambrook School.

Il primo giorno di scuola dei principini

A fine agosto, i Cambridge si sono trasferiti in una casa nuova. Alla base del trasferimento all'Adelaide Cottage (nel parco del Castello di Windsor) ci sono vari motivi, tra cui la volontà della coppia di abitare quanto più vicino possibile alla scuola dei loro tre figli. I principini Charlotte, George e Louis infatti, frequenteranno a partire da questo anno scolastico lo stesso istituto. Per loro le lezioni cominceranno l'8 settembre, ma prima dell'avvio ufficiale la famiglia al completo ha fatto visita al prestigioso istituto, per un tour del campus e per conoscere il preside Jonathan Perry e gli insegnanti.

La Lambrook School del Berkshire si trova a soli 15 minuti di auto dall'Adelaide Cottage. Questa sarà la prima volta che tutti e tre i principini frequenteranno insieme la stessa struttura educativa. Il principe Louis è all'asilo: fino all'anno scorso era iscritto alla Willcocks Nursery School. La piccola Charlotte è in terza elementare mentre il primogenito George è in quinta: loro in passato hanno frequentato la Thomas's Battersea di Londra.

Le foto scattate ai Cambridge ci mostrano i tre bambini tutti in uniforme: polo bianche e pantaloncini blu navy per i due maschietti e abitino blu a quadretti per la sorellina. È l'uniforma estiva richiesta per le bambine dai 3 agli 8 anni. Per tutti calzini scuri e mocassini. Kate Middleton ha puntato invece su uno dei must dei suoi curatissimi outfit: la duchessa ama particolarmente i pois. Per far visita alla nuova scuola dei figli ha scelto un abito chemisier color rame con posi bianchi, di Rixo. Sul sito ufficiale del brand risulta già sold out: costa 305 euro. Presenta un corpetto con bottoni sul davanti, gonna leggermente plissettata, maniche a sbuffo lunghe. La Duchessa lo ha abbinato a un paio di décolleté marroni, aggiungendo pochi semplici gioielli, tra cui gli immancabili orecchini di perle.