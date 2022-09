Kate e William hanno traslocato: hanno scelto una casa più piccola vicina alla scuola dei principini I duchi di Cambridge hanno traslocato: hanno scelto come dimora l’Adelaide Cottage perché vogliono una vita quanto più possibile normale.

in foto: i duchi di Cambridge e i principini

Nuova vita per i duchi di Cambridge. William, Kate e i loro tre figli Charlotte, Luis e George hanno cambiato casa. Da tempo si parlava di questo trasloco, che è stato finalmente ultimato a fine agosto. La famiglia al completo ha già trascorso alcune notti nella nuova abitazione, assieme ovviamente all'inseparabile cocker spaniel nero Orla. La nuova dimora è l'Adelaide Cottage di Windsor, che è stato scelto perché possiede alcuni requisiti specifici ritenuti fondamentali per poter svolgere una vita felice. L'intenzione della coppia è coniugare gli impegni derivanti dal ruolo di royal senior con una quotidianità quanto più "normale" possibile, soprattutto per far crescere al meglio i principini.

La nuova casa dei Cambridge

I Cambridge si sono definitivamente trasferiti all'Adelaide Cottage lo scorso 2 settembre, terminati i lavori di ristrutturazione. Non c'è stato un grande dispendio economico, i royals hanno ridotto al minimo le spese ed evitato gli sprechi, limitandosi a pochi accorgimenti, lasciando l'arredamento pressoché invariato. Kate e William hanno scelto di lasciare l’appartamento 1A di Kensington Palace, a Londra, occupato fino a questo momento. Hanno preferito una soluzione abitativa che potesse consentire di svolgere agevolmente i loro impegni, ma anche di portare avanti in modo sereno la quotidianità familiare. I cinque continueranno a frequentare anche Anmer Hall, nel Norfolk, la loro amatissima dimora delle vacanze.

in foto: William e Kate assieme ai tre figli Luis, Charlotte, George

Perché i Cambridge hanno scelto di traslocare

I principini Charlotte, Luis e George presto torneranno a scola: la campanella suonerà per tutti e tre giovedì 8 settembre. Frequenteranno lo stesso istituto scolastico, come hanno fatto sapere i royals alcuni giorni fa attraverso un comunicato: seguiranno le lezioni presso la Lambrook School nel Berkshire. L'adelaide Cottage è più vicino, rispetto alla precedente dimora e questo consentirà a William e Kate di poterli accompagnare personalmente ogni giorno, come farebbe qualunque genitore. Questa comodità comporterà necessariamente un ridimensionamento di spazio, visto che l'Adelaide Cottage è anche più piccolo rispetto all'appartamento 1A di Kensington Palace.

in foto: la royal family

Una fonte ha spiegato al Sun che i duchi hanno portato unicamente l'indispensabile: "Solo vestiti, giocattoli e qualche prezioso", perché non c’è abbastanza spazio per tutto. L'esperto comportamentale Darren Staton a Marie Claire ha spiegato che la scelta dei duchi ha motivazioni molto precise e racconta molto di loro, dei loro valori, del loro modo di condurre la vita nella royal family. William e Kate sono attenti, rigorosi, presenti, ma non hanno intenzione di rinunciare alla semplicità: "Non dovrebbe sorprendere la loro decisione. Loro riconoscono e rispettano il ruolo di royal senior adempiendo a tutti i loro doveri, ma desiderano per i figli, e anche per loro stessi, una vita quanto più possibile normale una volta chiusa la porta di casa alle loro spalle. È un'altra dimostrazione che Kate e William vogliono fare le cose a modo loro". Insomma, nulla in confronto a Megan Markle e Harry: i Sussex vivono coi due figli in una villa da 11 milioni di sterline con 9 camere da letto e 16 bagni.