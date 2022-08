I figli di William e Kate George, Charlotte e Louis andranno a scuola insieme dopo il trasloco I principi George e Louis e la principessa Charlotte a settembre andranno a scuola insieme: il duca e la Duchessa di Cambridge, dopo il trasferimento a Windsor, hanno scelto la Lambrook School nel Berkshire per i figli.

Il duca e la duchessa di Cambridge si spostano da Londra insieme ai loro figli, George, Charlotte e Louise. Il trasferimento segna un grande cambiamento per la famiglia che aveva fatto della capitale inglese la propria base: vivranno ad Adelaide Cottage, in spazi decisamente più piccoli rispetto a Kensington Palace. Ma la scelta di cambiare zona è stata mossa da due fattori principali, sia per avvicinarsi alla nonna, la Regina Elisabetta, e ai genitori di Kate Middleton, sia per la scuola. Si legge su People che i genitori dei tre principi hanno iscritto i figli nella stessa scuola, alla Lambrook School nel Berkshire.

La nuova scuola di George, Charlotte e Louise

Negli ultimi anni i più grandi, George e Charlotte, hanno frequentato la Thomas's School di Battersea, nel Sud di Londra, mentre il più piccolo, Louis, la Willcocks Nursery School. Ora tutti e tre insieme diventeranno alunni della Lambrook School, situata nella campagna del Berkshire.

"Le Altezze Reali sono grate alla Thomas's Battersea, dove George e Charlotte hanno iniziato serenamente la loro istruzione rispettivamente dal 2017 e dal 2019, e sono liete di aver trovato una scuola per tutti e tre i loro figli che condivide un'etica e valori simili" hanno annunciato il duca e la duchessa di Cambridge con un comunicato, si legge. Parole seguite da quelle di Jonathan Perry, il preside della scuola, lieto di accogliere nella sua struttura i principi e la principessa. Charlotte e Louise dovrebbero essere studenti diurni, mentre il primogenito George seguirà le orme scolastiche del papà William e dello zio Harry.

Il principe George seguirà le orme accademiche del padre

Si legge su People che il principe George, erede al trono, a differenza dei fratelli potrebbe seguire le orme accademiche del padre, il principe William, e dello zio Harry, e avere l'opzione di "collegio flessibile", ovvero quello che permette ad alcuni studenti – in particolare i reali, specialmente quelli in posizioni di alto livello – di soggiornare per massimo tre notti a settimana, per trarre il massimo dalla scuola. Dovrebbe continuare ad essere uno studente della Lambrook School fino a quando non partirà per le superiori, probabilmente all'Eton College, lo stesso che frequentò suo padre fino a 18 anni.