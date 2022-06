Kate Middleton e il principe William cambiano casa: il nuovo cottage ha solo 4 camere da letto Il principe William e Kate Middleton sono pronti per traslocare: per l’estate abbandoneranno Kensington Palace e si trasferiranno ad Adelaide Cottage con i loro tre figli. L’obiettivo? Essere più vicini alla regina Elisabetta II.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate si avvicina e anche i Royals si stanno organizzando per godersi qualche momento di relax e di spensieratezza lontani dalla città. Il principe William e Kate Middleton, in particolare, lasceranno temporaneamente Londra per trasferirsi con i figli nel Berkshire, così da essere più vicini alla regina, che negli ultimi tempi per motivi di salute ha ridotto drasticamente le sue apparizioni pubbliche. Se però fino ad ora erano stati abituati agli enormi spazi di Kensington Palace, tra qualche giorno dovranno stravolgere la loro quotidianità. Il motivo? Si trasferiranno in un cottage decisamente più piccolo del noto palazzo reale.

Dove si trasferiscono William e Kate per l'estate

Ora che George, Charlotte e Louis hanno terminato l'anno scolastico a Battersea, per William e Kate è arrivato il momento di traslocare: per l'estate lasceranno Kensington Palace e si trasferiranno ad Adelaide Cottage, la tenuta reale che si trova a pochi passi dal castello di Windsor. Si tratta di una dimora ricostruita nel 1831 ma ristrutturata nel 2015, che permetterà ai Cambridge di fare compagnia alla sovrana durante le vacanze. La decisione è arrivata dopo che i due hanno analizzato attentamente diverse proprietà reali a Windsor, da Frogmore House a Fort Belvedere. Alla fine la scelta è caduta di Adelaide Cottege, che negli ultimi anni era stata riservata al personale di corte e agli amici di famiglia.

Quanto è grande Adelaide Cottage

Cosa cambierà nella quotidianità dei Cambridge? Dovranno adeguarsi a degli spazi decisamente più piccoli rispetto a Kensington Palace. Adelaide Cottage, infatti, conta solo 4 camere da letto ma, considerando il fatto che la famiglia non ha personale al suo servizio, ci sarà una stanza per ogni principino (oltre alla camera matrimoniale destinata a William e Kate). Al suo interno la dimora ha un camino in marmo greco-egiziano, un soffitto a cassettoni con delfini colorati, 7 ingressi e uscite recintate per il castello di Windsor (in modo tale da non dover camminare in strada per raggiungere la regina). I Duchi non volevano nulla di troppo appariscente o che necessitasse di una ristrutturazione, dunque il nuovo "rifugio" sembra essere l'ideale per le loro esigenze. A questo punto, dunque, non gli resta che godersi il relax e i vicini "famosi", dai Clooney a Elton John.