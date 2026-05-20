Harry e Meghan festeggiano l’anniversario con la torta del matrimonio e la foto in versione pinguini

Harry e Meghan hanno festeggiato il loro ottavo anniversario di nozze e per l’occasione hanno organizzato una serata casalinga e intima in compagnia dei figli. Hanno riprodotto in forma mini la torta nuziale e hanno rispolverato una loro vecchia foto in versione pinguini.

Ieri il principe Harry e Megan Markle hanno festeggiato una ricorrenza speciale: il loro ottavo anniversario di matrimonio. Era il 19 maggio del 2018 quando divennero protagonisti di un sontuoso Royal Wedding nella St George Chapel di Windsor e da allora hanno stravolto la loro vita, dicendo addio alla famiglia reale e trasferendosi stabilmente in America, dove stanno crescendo i figli Archie e Lilibet. Il dettaglio che non è mai cambiato? L'amore indissolubile che li lega e che, a distanza di otto anni, continua a essere fortissimo. Non sorprende, dunque, che, dopo i vecchi e inediti ricordi condivisi sui social, i due abbiano documentato anche i festeggiamenti: ecco cosa hanno organizzato per l'anniversario.

L'anniversario di matrimonio festeggiato a casa con i figli

Siamo sempre stati abituati a vedere le star celebrare ricorrenze e anniversari tra viaggi esotici ed esperienze extra lusso ma Harry e Meghan hanno dimostrato di essere anti-convenzionali. Per festeggiare i loro primi otto anni di matrimonio hanno pensato bene di rimanere a casa, trascorrendo la giornata in modo semplice e intimo in compagnia dei figli Archie e Lilibet.

Harry con la torta per l’anniversario di nozze

È stata l'ex Duchessa a condividere tutto sui social, immortalando il marito Harry alle prese con le sorprese che aveva organizzato per rendere la giornata speciale. Il dettaglio che non poteva passare inosservato? In sottofondo ci sono le adorabili voci dei bambini che festeggiano con entusiasmo la ricorrenza, chiedendo anche spiegazioni sul leggendario Royal Wedding.

La torta nuziale in versione mini

I regali di Harry a Meghan per l'anniversario

Cosa ha regalato il principe Harry a Meghan Markle per l'anniversario di nozze? Innanzitutto ha fatto preparare una torta nuziale identica a quella del Royal Wedding ma in versione mini. Si tratta di un dolce al limone e sambuco che all'epoca venne considerata rivoluzionaria, visto che "ruppe" le tradizioni di casa Windsor.

La statua a forma di pinguini

Subito dopo l'ex Duchessa si è ritrovata a spacchettare una statua di cioccolato a forma di pinguini, accompagnata da una vecchia foto di coppia in cui entrambi sfoggiano proprio dei costumi da pinguini. Qual è il simbolo nascosto dietro questo pensiero speciale? Harry e Meghan si sono paragonati a questi animali artici, la cui peculiarità sta nel fatto che, una volta che si sono scelti, trascorrono il resto della loro vita insieme. In quanti sognano un amore tanto profondo e travolgente?