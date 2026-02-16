Meghan Markle pubblica una rara foto di famiglia con Lilibet: la dedica della duchessa

Foto Instagram, @meghan

San Valentino ha reso tutti un po' più romantici: anche Meghan Markle. La duchessa da diverso tempo ha ripreso a usare i social quasi quotidianamente, così da tenere aggiornati fan e follower sul progredire dei suoi progetti. Ormai la vita a Palazzo è solo un lontano ricordo: assieme al principe Harry, lei è presa su altri fronti, che nulla hanno più a che vedere con la famiglia reale, con gli obblighi e i doveri che derivano dall'essere membri royals. Oggi i due continuano a portare avanti la missione della loro organizzazione non-profit, la duchessa ha fondato un proprio brand di lifestyle, entrambi sono coinvolti con piattaforme e case editrici.

Eppure, sul profilo Instagram della duchessa, ogni tanto spunta qualche scatto di famiglia. Quello è un aspetto che tiene tendenzialmente più privato: non dà molte foto in pasto alla rete quando si tratta dei figli Archie e Lilibet. In un'intervista del 2024 con la CBS aveva spiegato: "I nostri figli sono piccoli. Sono fantastici. Ma tutto ciò che vogliamo fare come genitori è proteggerli. Sappiamo sta succedendo nello spazio online, sappiamo che c'è molto lavoro da fare lì". Ma in occasione di San Valentino ha fatto un'eccezione. La ricorrenza, la festa degli innamorati, l'ha spinta a condividere una dedica per la sua famiglia. È sposata con Harry dal 2018, hanno due bambini, vivono in California da quando hanno lasciato Londra e stanno vivendo la vita che volevano: una vita più libera, meno esposta, meno vincolata.

Foto Instagram, @meghan

La foto ritrae proprio il principe e la secondogenita Lilibet, che tiene in mano dei palloncini rossi a forma di cuore ed è in braccio al papà, indossando un abitino rosa che sembra quasi un piccolo tutù da ballerina. I lunghi capelli rossicci (ereditati da Harry) le scendono lungo la schiena. È forse la foto in cui il suo viso si vede meglio, rispetto a tutte le altre precedenti. La bimba ha quasi 4 anni e porta un nome importante: quello della nonna materna, della regina. Non compare il fratellino Archie (6 anni) che ovviamente è stato incluso nella dolce dedica della duchessa. "These two + Archie = my forever Valentines" ha scritto, aggiungendo un'emoji a forma di cuore rosso, sottolineando quanto i tre siano i grandi amori della sua vita.

Marito e moglie poi si sono concessi anche una romantica uscita di coppia per festeggiare San Valentino. Sono stati avvistati a Los Angeles, al Funke di Beverly Hills, uno dei loro ristoranti preferiti.