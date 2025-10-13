Le nuove foto di Lilibet Diana: la figlia di Meghan ha gli stessi capelli rossi di Harry

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti stabilmente in America da diversi anni e si godono la loro "nuova vita" lontani sia dalla corte britannica che dai riflettori. Certo, continuano ad apparire in pubblico in occasione di diversi eventi ufficiali, ma non hanno alcun tipo di obbligo reale, visto che hanno perso anche i titoli di Duchi. L'unico piccolo "inconveniente" (almeno per i loro fan)? Non possono assistere alla crescita dei piccoli Archie e Lilibet, i due figli della coppia. Di recente, però, è stata Meghan a condividere delle nuove foto della secondogenita: ecco com'è diventata.

La dolce dedica a Lilibet Diana

Di recente è stata celebrata la Giornata Internazionale delle Bambine e Meghan Markle ne ha approfittato per fare una dolce dedica alla figlia Lilibet Diana, che oggi ha 4 anni. Le sue parole sono state: "A tutte le bambine: questo mondo è vostro. Fate tutto ciò che potete per proteggere i vostri diritti, usate la vostra voce, sostenetevi a vicenda. Noi faremo lo stesso per voi. È il vostro diritto e la nostra responsabilità. Vai e prenditi il mondo, ragazza". Ad accompagnare il messaggio sono state delle immagini inedite della piccola, che ormai da diversi anni non appariva sui social. Nel video corre liberamente in un enorme prato con indosso un completino bianco, mentre nella foto successiva veste di rosa e tiene la mamma per mano.

Meghan e Lilibet

Com'è oggi Lilibet Diana

Com'è oggi Lilibet? Sebbene non sia mai stata mostrata in viso, così da preservare la sua privacy, è evidente che la bimba sta crescendo a vista d'occhio. Ha inoltre la stessa passione per la moda della mamma (tra le mani porta infatti una borsetta coordinata all'outfit) e ha gli stessi capelli rossi del papà, anche se sono lunghi e ondulati. Insomma, la piccola Lilibet Diana sta diventando una vera e propria principessina e, stando a questi nuovi scatti che la riguardano, ha ereditato il tratto distintivo del principe Harry. In quanti sognano di ammirarla in viso accanto ai due genitori?