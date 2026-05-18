Nell’armadio di Meghan Markle: la sua assistente personale è la piccola Lilibet

Da quando Meghan Markle ha lasciato la Royal Family britannica, ha ritrovato la sua indipendenza e ad oggi si gode la "nuova vita" americana lontana dagli obblighi, dalle regole di dress code e dai protocolli bon-ton. Da qualche anno, inoltre, è anche tornata sui social con un profilo tutto suo, cosa che le era stata assolutamente vietata a corte, dove poteva utilizzare semplicemente un account istituzionale dedicato a lei e a Harry. Ora, però, le cose sono cambiate e si diverte a documentare la normale quotidianità fatta di impegni pubblici, giornate casalinghe e giochi all'aria aperta con i figli. Nelle ultime ore, inoltre, ha "portato" i followers nel suo armadio: ecco il risultato.

La nuova foto della principessa Lilibet

Meghan Markle ha condiviso un nuovo tenero momento della sua vita quotidiana, facendo letteralmente sciogliere i suoi fan. L'ex Duchessa si trova nella camera armadio a provare qualche outfit per i suoi prossimi eventi istituzionali e a "giudicare" l'effetto è la piccola Lilibet. La bambina, infatti, è seduta sul pavimento e, con indosso un adorabile completino rosso coordinato allo scrunchie, la guarda da una posizione privilegiata. Nella didascalia Meghan ha scritto "Piccola aiutante di mamma", lasciando intendere che Lilibet sta già facendo le sue prime prove da stylist. Il dettaglio che non può passare inosservata? Così come il fratellino Archie, anche lei ha ereditato i capelli rossi di papà Harry, tratto distintivo della famiglia Windsor.

Com'è fatto il guardaroba di Meghan Markle

Com'è fatto l'armadio di Meghan Markle? Nella foto con Lilibet ne ha lasciata intravedere una piccola parte. Si tratta di una vera e propria camera adibita a "camerino" con dei guardaroba a muro in stile antico, ovvero in legno intarsiato e con delle maniglie gold. Non manca un enorme specchio per fare le prove degli outfit, mentre al suo interno tutto è diviso in modo meticoloso: nella parte alta ci sono i vestiti e i cappotti, sotto le scarpe. Soprabiti di Giorgio Armani, pumps di Jimmy Choo, camicie pink e impermeabili colorati: la collezione di abiti e accessori dell'ex Duchessa è davvero variegata. In quanti sognano di avere una cabina armadio simile a casa?