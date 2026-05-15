Kate Middleton in Italia col braccialetto dell’amicizia: è un omaggio ai figli George, Charlotte e Louis

Nel suo secondo e ultimo giorno in Italia, Kate Middleton ha sfoggiato un insolito braccialetto dell’amicizia, di quelli di cotone colorato. In quanti immaginavano che l’accessorio nascondeva un omaggio ai figli George, Charlotte e Louis?

Kate Middleton negli ultimi 2 giorni è stata in Italia, per la precisione a Reggio Emilia, la città che l'ha ospitata per il suo primo viaggio all'estero dopo la malattia. L'obiettivo del tour era sostenere i suoi progetti benefici per l'infanzia, approfondendo il Reggio Emilia Approach, un metodo educativo che considera l'ambiente in cui cresce il bambino una sorta di "terzo insegnante". Al di là degli impegni istituzionali a cui ha partecipato, ad attirare le attenzioni dei media sono stati soprattutto i look sfoggiati dalla principessa, dal tailleur celeste in perfetto stile primaverile al completo con gonna plissettata e blazer. In quanti hanno notato che ieri al polso portava anche un originale braccialetto della fortuna?

Il braccialetto di cotone di Kate Middleton

Ieri, in occasione del suo secondo e ultimo giorno a Reggio Emilia, Kate Middleton ha fatto visita al centro di risorse creative Remida. Tutti coloro che hanno analizzato nei minimi dettagli il look "Made in Italy" sfoggiato dalla principessa avranno sicuramente notato che al polso portava un insolito braccialetto di cotone intrecciato e colorato, di quelli che solitamente vengono considerati simbolo di fortuna e di amicizia. A primo impatto l'accessorio sembra "stridere" con l'eleganza e la formalità dell'outfit ma la verità è nasconde diversi significati simbolici. Kate, dunque, lo ha indossato per un motivo tutt'altro che casuale, rendendo ancora più memorabile la sua scelta di stile.

Kate Middleton col bracciale Atelier Molayem

Quanto costa il braccialetto dell'amicizia di Kate Middleton

Il braccialetto indossato da Kate Middleton nel suo secondo giorno a Reggio Emilia è firmato Atelier Molayem, realizzato in collaborazione con Relais Roncolo 1888. Fa parte della collezione ABC ed è pensato per portare le persone amate sempre con noi. Il laccetto è in tessuto Liberty originale in 100% cotone ed è impreziosito da tre iniziali a forma di cubo in oro giallo 9 kt. Naturalmente le lettere scelte dalla principessa sono la G, la C e la L, ovvero le iniziali dei nomi dei figli George, Charlotte e Louis. La cosa particolare è che il gioiello non nasconde solo una dolce dedica ai principini, rappresenta anche un omaggio all'Italia, visto che celebra passione, artigianalità e tradizione del Made in Italy. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand il laccetto viene venduto a 10 euro, mentre ogni singola lettera a cubo costa 90 euro.