Kate Middleton torna a viaggiare dopo la malattia: il 13 maggio sarà in Italia per due giorni

Era settembre 2024 quando Kate Middleton aveva annunciato che il cancro era andato in remissione e da quel momento in poi ha ripreso lentamente la sua normale routine quotidiana. Nonostante negli ultimi mesi sia apparsa sempre più spesso in pubblico, fino ad ora aveva evitato i viaggi all'estero (probabilmente perché sconsigliatole dai medici che l'hanno seguita in questo difficile percorso). Oggi, però, le cose sono cambiate e il suo staff ha fatto sapere che la prossima settimana sarà per due giorni in Italia.

Perché Kate Middleton sarà in Italia

Per il suo primo viaggio all'estero dopo la battaglia contro il cancro Kate Middleton ha scelto l'Italia. Il prossimo 13 e 14 maggio sarà a Reggio Emilia per motivi istituzionali, per la precisione per sostenere una causa legata alla prima infanzia in rappresentanza del Centre for Early Childhood lanciato con la Royal Foundation. Partirà da sola, dunque senza figli e senza neppure il marito William, e conoscerà da vicino il Reggio Emilia Approach, una filosofia educativa che pone relazioni, ambiente e comunità al centro dello sviluppo dei bambini. In anni di battaglie dalla parte dei più piccoli, la principessa ha capito che è nei primi cinque anni di vita che si gettano basi importanti per il proprio futuro ed è per questo che continua a intervenire in prima linea.

Kate Middleton ha studiato al British Institute di Firenze

Per Kate Middleton questa non sarà la prima volta in Italia, anzi, per lei sarà un "ritorno alle origini", visto che da ragazza, quando non faceva ancora parte della Royal Family, ha frequentato il British Institute di Firenze. In Toscana, inoltre, ha imparato l'italiano, dunque di sicuro il prossimo 13 e 14 maggio non avrà problemi con la lingua. Come se non bastasse, per lei si tratterà del quinto viaggio "in solitaria": negli ultimi 15 anni aveva visitato solo Danimarca, Olanda, Lussemburgo e Francia senza il marito. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche giorno per accoglierla in gran stile nel Bel Paese.