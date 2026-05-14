Il viaggio in Italia di Kate Middleton col ciondolo a forma di fungo da 8000 euro, un omaggio alla foresta inglese

Prosegue la visita in Italia della principessa Kate Middleton, che ha raggiunto ieri Reggio Emilia per un breve viaggio. È il primo, da quando è stata resa nota la diagnosi di tumore. La principessa del Galles in quel periodo ha ridotto gli impegni di lavoro e li ha ripresi solo una volta appurato che il cancro era in remissione. Fino a questo momento, pur riprendendo in mano le sue attività, non si era ancora allontanata dal Regno Unito.

Ha scelto l'Italia come meta per approfondire un tema che le sta molto a cuore. Kate Middleton, infatti, è molto impegnata sul fronte dell'infanzia: sostiene progetti e enti benefici che si occupano di bambini. E proprio a Reggio Emilia, è nato il metodo educativo Reggio Emilia Approach, che ha deciso di conoscere e approfondire meglio attraverso questa visita di due giorni.

Kate Middleton indossa gioielli Asprey

Per il suo arrivo in città, dove è stata calorosamente accolta da una folla numerosa e tanti bambini, la principessa ha scelto un look formale ma sobrio. Ha indossato un tailleur azzurro Edeline Lee, con borsa tono su tono firmata Asprey. Ha aggiunto un paio di orecchini pendenti di perle e una collana dello stesso brand, con dei ciondoli originali. Sono due nello specifico: uno a forma di ghianda e uno a forma di fungo della collezione Woodland. I due simboli prendono ispirazione dalle foreste inglesi, racchiudono la magia di quei paesaggi.

Ciondolo Asprey

L'intera linea è nata propri per celebrare la flora e la fauna delle Isole Britanniche. D'altronde si tratta pur sempre di un'azienda britannica, diventata nel tempo un punto di riferimento a livello globale con i suoi prodotti di lusso. Il ciondolo a forma di fungo del bosco costa 7.500 sterline (più di 8600 euro). Realizzato a mano in oro giallo e bianco 18 carati, è impreziosito da 1,3 carati di diamanti incastonati a pavé attorno al cappuccio e all'anello di aggancio, mentre il lato inferiore presenta texture a coste.

Ciondolo Asprey

Ma c'è anche un significato ancora più profondo. I motivi della quercia e della ghianda fanno parte dello stemma della famiglia Middleton, concesso a suo padre Michael Middleton prima del matrimonio col principe William. Non a caso, anche gli orecchini indossati quel giorno, commissionati dai suoi genitori e realizzati da Robinson Pelham, presentavano lo stesso motivo, con foglia di quercia e ghianda.