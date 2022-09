La Regina Elisabetta in gravi condizioni di salute, ultime notizie: Carlo e gli altri 3 figli a Balmoral, medici “preoccupati”

Paura per la salute della Regina Elisabetta, 96 anni, che è stata posta sotto controllo medico nel castello di Balmoral in Scozia, dove stava trascorrendo l'estate, dopo che i medici si sono detti preoccupati per la sua salute. Lo ha riferito Buckingham Palace. Carlo e la consorte Camilla insieme ai tre figli della Regina, Anna, Edoardo e Andrea, sono arrivati a Balmoral. Anche il William, il Duca di Cambridge è in Scozia, mentre la BBC annuncia che Harry e Meghan sono in viaggio da Londra. L' ultima apparizione di Sua Maestà risale a due giorni fa: era apparsa in piedi ma fragile e con evidenti lividi sulle mani.

"A seguito di un'ulteriore valutazione clinica questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico", hanno affermato in una nota. "La Regina resta a Balmoral" aggiunge il comunicato del Palazzo reale britannico. Le ultime news aggiornate in tempo reale sulle condizioni di salute della Regina.

I timori si erano già diffusi ieri sera, quando la Regina ha rinunciato a una riunione virtuale nella quale la nuova premier, Liz Truss, avrebbe dovuto prestare giuramento.

0