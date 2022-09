“In questo momento la mia famiglia farà affidamento sulla gente”: le prime parole del Re Carlo III “In questo momento difficile la mia famiglia farà affidamento sull’affetto della gente”: sono queste le prime parole di Re Carlo III, successore della Regina Elisabetta dopo la sua morte.

A cura di Gabriella Mazzeo

"La morte della mia cara madre, Sua Maestà la Regina Elisabetta, è un grande dolore per me e per la mia famiglia. Abbiamo sofferto molto per l'addio a una sovrana apprezzata e una madre molto amata dai suoi figli. La perdita rappresenta un grande dolore per noi, per lo Stato, per gli inglesi e per i cittadini di tutto il mondo. In questo periodo di sofferenza e cambiamento io e la mia famiglia faremo affidamento sull'affetto delle persone che ha sempre sostenuto la Regina".

Sono queste le prime parole di Re Carlo III, successore della Regina Elisabetta II dopo il decesso avvenuto nel pomeriggio di oggi, 8 settembre 2022 dopo un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute nel palazzo di Balmoral, in Scozia.

Il nome scelto dal nuovo Re

Il Principe Carlo, ormai nuovo sovrano d'Inghilterra, ha scelto come nome quello di Re Carlo III. Con lui come regina consorte vi è Camilla Parker Bowles, designata dalla Regina Elisabetta già nel mese di aprile. Vi erano dubbi infatti sul nome che il primogenito di Elisabetta avrebbe scelto: in passato, infatti, il Principe aveva espresso il desiderio di essere chiamato King George VII. Alla fine l'annuncio riguardante il nome è arrivato prima del previsto: si pensava, infatti, che sarebbe stato svelato solo quando il nuovo sovrano si sarebbe affacciato al balcone.

Re Carlo III è stato il primo nella linea di successione indicata dalla Regina. Subito dopo di lui vi è William, primogenito avuto dal matrimonio con Diana, i tre figli del principe (George, Charlotte e Louis), il secondogenito Harry e i suoi due figlioletti. Carlo ha accolto subito la Corona come da disposizioni di sua madre. Si pensava infatti che il nuovo sovrano d'Inghilterra potesse abdicare in favore del figlio primogenito William. Carlo è diventato sovrano all'età di 73 anni.