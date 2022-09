Chi sarà il successore al trono dopo la Regina Elisabetta: Carlo nuovo Re d’Inghilterra Sarà il Principe Carlo il nuovo Re d’Inghilterra dopo la morte della Regina Elisabetta. La sovrana aveva indicato Camilla come Regina consorte già nel mese di febbraio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sarà Carlo il nuovo Re d'Inghilterra dopo la morte della Regina Elisabetta. Il principe era stato designato come erede diretto già nel mese di febbraio: Elisabetta II infatti aveva indicato Camilla come futura regina consorte.

Carlo non ha dunque abdicato in favore del figlio William, seguendo così le indicazioni lasciate dalla madre. Ha preso in carico la Corona subito dopo la sua morte, assicurandosi quindi di non lasciare il seggio vacante.

Carlo è l'erede al trono e nuovo Re d'Inghilterra

La morte è stata annunciata con formula classica: "La Regina è morta, viva il Re!". Carlo riceverà il bastone simbolo dell'autorità reale e, dopo le cerimonie funebri per la sovrana defunta, terrà la prima riunione con i consiglieri reali.Il tutto è previsto nel piano "London Bridge" redatto per la morte della regina. Prima dell'incoronazione ufficiale vi saranno almeno 3 mesi di lutto nazionale.

La Regina Elisabetta ha preparato la successione di Carlo già nel mese di febbraio, quando ha indicato Camilla come futura regina consorte assicurandole l'appoggio necessario per evitare problemi al momento del passaggio della Corona. Il Principe Carlo è dunque diventato Re all'età di 73 anni. Dopo di lui, la linea di successione coinvolge William e i tre figli che il principe ha avuto con Kate.

La linea di successione dopo la morte di Elisabetta

Dopo Carlo e William vi sarebbero i tre figli del Principe (il piccolo George, Charlotte e il piccolo Louis). Harry, secondogenito di Carlo, è soltanto sesto nella successione al trono. Dietro di lui i figli avuti con Meghan Markle: Archie settimo e Lilibet ottava.

La Corona è destinata a Carlo e alla sua discendenza secondo l'Act of Settlement del 1701, la Succession to the Crown Act del 2013 (che ha scalzato il Royal Marriages Act del 1772) e la Common Law. Gli altri figli della Regina, quindi, occupano dalla posizione nove in poi della lista.