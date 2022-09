Morte Regina Elisabetta, Draghi: “Protagonista della storia, simbolo più amato del suo Paese” I commenti dei politici dopo la morte della Regina Elisabetta II: “È stata protagonista assoluta della storia mondiale – ha detto il presidente Draghi – è stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo”.

A cura di Tommaso Coluzzi

La notizia della morte della Regina Elisabetta II, diffusa in questi minuti, ha suscitato anche molte reazioni da parte della politica italiana. Il primo commento è stato quello del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha espresso "profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Maestà". La Regina Elisabetta "è stata protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant’anni – ha detto Draghi – Ha rappresentato il Regno Unito e il Commonwealth con equilibrio, saggezza, rispetto delle istituzioni e della democrazia. È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo. Ha garantito stabilità nei momenti di crisi e ha saputo tener vivo il valore della tradizione in una società in costante e profonda evoluzione".

"Il suo spirito di servizio, la sua dedizione al Regno Unito e al Commonwealth, la profonda dignità con cui ha ricoperto la sua carica per un periodo così lungo sono state una fonte incessante di ammirazione per generazioni – ha concluso il presidente del Consiglio – Alla Famiglia Reale, ai Governi e a tutti i cittadini del Regno Unito e dei Paesi del Commonwealth, le più sentite condoglianze".

"Ci riempie di dolore la notizia della scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, una donna che è entrata nella storia e che ha saputo essere anche nei momenti difficili punto di riferimento per il suo popolo, ricevendone in cambio amore incondizionato – è il commento di Giorgia Meloni – Ci uniamo al cordoglio della famiglia reale e di tutti i cittadini britannici". Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha twittato: "Una preghiera per la Regina e per la sua famiglia, un pensiero a tutto il popolo britannico".

"Le mie più sentite condoglianze alla Famiglia Reale e a tutto il popolo britannico per la triste perdita di Sua Maestà la Regina Elisabetta II – è il commento di Giuseppe Conte – Una vita interamente dedicata ai cittadini del Regno Unito, esempio di perseveranza e dedizione. Possa la sua anima riposare in pace". Il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, ha twittato: "Sono profondamente rattristato dalla notizia della morte della regina Elisabetta II. Ha incarnato lo spirito britannico, ispirando generazioni in tutto il mondo. Porgo le più sentite e sentite condoglianze italiane alla Famiglia Reale e al popolo britannico".

"Le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale e al popolo del Regno Unito e del Commonwealth. I nostri pensieri sono con la famiglia e i cari di Sua Maestà la Regina Elisabetta II", ha twittato Enrico Letta.