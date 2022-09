Folla in lacrime davanti a Buckingham Palace canta “God Save the King” per Re Carlo III Migliaia di persone si sono radunate davanti a Buckingham Palace e Balmoral in attesa di notizie sulle condizioni di salute della Regina. Dopo il decesso la folla ha intonato “God Save the King” in onore di Re Carlo III.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sudditi, giornalisti, turisti e troupe televisive si sono radunati davanti a Buckingham Palace in attesa di notizie sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta che purtroppo è deceduta nel pomeriggio di oggi, 8 settembre. A dare l'annuncio tramite Twitter l'account ufficiale della famiglia reale. I familiari della sovrana d'Inghilterra hanno raggiunto Balmoral già nel pomeriggio e la televisione nazionale ha cambiato la sua programmazione per le prossime ore. I cittadini hanno sperato fino all'ultimo che la Regina potesse riprendersi

Sono ancora migliaia le persone radunate davanti ai cancelli di Buckingham Palace in segno di lutto. La folla piange per la Regina e canta in coro "God Save the King" per il nuovo Re Carlo III. Neppure la pioggia ha scoraggiato i cittadini raccolti davanti al Palazzo per commemorare la sovrana 96enne.

Gli agenti di polizia sono rimasti a guardia del vialetto che conduce al castello scozzese dove la Regina è morta nel pomeriggio di oggi. Al capezzale di Elisabetta II vi erano i 4 figli Carlo (erede al trono), Anna, Andrea e il principe Edoardo.

Sono stati convocati anche il principe William, terzo in linea di successione e il principe Harry. Kate Middleton è rimasta a Londra per il primo giorno di scuola dei figli George, Charlotte e Louis. Anche Meghan non ha lasciato la capitale inglese.

La Regina è purtroppo deceduta nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 settembre. A dare l'annuncio l'account twitter ufficiale della famiglia reale. I funerali di Stato si terranno tra dieci giorni secondo quanto stabilito nel piano London Bridge. La sovrana sarà sepolta nella Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI, all'interno della Cappella di San Giorgio insieme ai genitori, alla sorella e al marito il Principe Filippo, morto il 9 aprile del 2021.

Nella Cappella sono stati celebrati anche dei matrimoni: l'ultimo nel 2018 tra Harry, secondogenito del nuovo Re d'Inghilterra Carlo III, e Meghan Markle.