Harry raggiunge da solo la Regina Elisabetta II, Meghan Markle resta a Londra Meghan Markle non accompagnerà Harry nel suo viaggio verso il Castello di Balmoral, dove si trova la Regina Elisabetta II che sarebbe in gravi condizioni di salute.

A cura di Daniela Seclì

Preoccupano le condizioni di salute della Regina Elisabetta II. La famiglia sta correndo al Castello di Balmoral, dove la sovrana – su indicazione dei medici che si sono detti "preoccupati" – sta riposando. Il Principe William arriverà al suo capezzale tra qualche minuto, è da poco atterrato all'aeroporto di Aberdeen. Con lui, non ci sarà Kate Middleton che resterà con i figli, che oggi hanno affrontato il primo giorno di scuola. Anche il principe Harry, sta correndo dall'amata nonna. E anche lui sarà da solo, senza Meghan Markle.

Meghan Markle non andrà dalla regina Elisabetta II

È un momento estremamente concitato, in cui si susseguono indiscrezioni e smentite. Se in un primo momento, i giornalisti britannici avevano assicurato che Meghan Markle stesse raggiungendo la Scozia insieme al principe Harry, poco fa hanno rettificato. La duchessa di Sussex, non sarà accanto a suo marito. Secondo quanto riporta la stampa britannica, resterà a Londra. Tuttavia, non si presenterà all'evento benefico previsto per stasera. Molto probabilmente, proprio come Kate Middleton, anche lei, si unirà alla famiglia in un secondo momento.

Il principe Carlo è già accanto alla regina, William sta arrivando

Il principe Carlo e la principessa Anna sono accorsi al Castello di Balmoral per stare vicini alla regina in questo momento delicato per la sua salute. Con loro ci sarebbe anche la moglie di Carlo, Camilla Shand. A breve, arriveranno a palazzo anche il principe Andrea, il principe Edoardo e la moglie Sophie. Con loro anche William. Kate Middleton al momento non è in Scozia. Oggi è il primo giorno di scuola per i suoi figli George, Charlotte e Louis. La duchessa di Cambridge è stata paparazzata mentre andava a prenderli. Dunque, almeno in questa prima fase, la quarantenne resterà al Castello di Windsor insieme ai bambini.