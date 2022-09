Il Principe William al capezzale della Regina Elisabetta, perché Kate Middleton non c’è Il principe William sta raggiungendo il Castello di Balmoral, per correre al capezzale della Regina Elisabetta II. Ecco, perché, al momento Kate Middleton non è al suo fianco.

A cura di Daniela Seclì

Le preoccupanti notizie sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta II hanno portato i suoi figli ad accorrere al suo capezzale: Anna, Carlo e la moglie Camilla, sono già al suo fianco. Pochi minuti fa, sono atterrati all'aeroporto di Aberdeen il principe Andrea, il principe Edoardo e la moglie Sophie. Con loro anche il principe William. Nel giro di un'ora, raggiungeranno il Castello di Balmoral.

Il Principe William dalla Regina Elisabetta, Kate Middleton con i figli

Il Principe William è il secondo in linea di successione al trono ed è tra i nipoti più amati della Regina Elisabetta II. Anche lui, in queste ore difficili, è corso al capezzale della nonna. Con lui non c'è Kate Middleton. Secondo quanto riporta il NewYorkPost, la duchessa di Cambridge è rimasta al Castello di Windsor. Il motivo è presto detto. Kate è rimasta con i suoi figli, il Principe George di 9 anni, la Principessa Charlotte di 7 anni e il principe Louis di 4 anni, che oggi – giovedì 8 settembre – hanno cominciato un nuovo anno scolastico. Dunque, saranno impegnati per l'intera giornata.

Harry sta raggiungendo la Regina Elisabetta II

Harry e Meghan si trovano in Gran Bretagna. Proprio in queste ore, avrebbero dovuto presenziare a un evento benefico. Tuttavia, si sono messi in viaggio. Harry raggiungerà il Castello di Balmoral in Scozia, mentre Meghan resterà a Londra. Al momento le notizie sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta II sono centellinate, i medici le hanno chiesto di stare a riposo: "I dottori hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica". Buckingham Palace non diffonderà ulteriori note, se non per comunicare notizie rilevanti. Intanto,i giornalisti della BBC sono vestiti di nero, in segno di rispetto e la rete ha modificato la programmazione televisiva, per dare continui aggiornamenti sulle condizioni della sovrana.