La Regina Elisabetta sta male: giornalisti della BBC vestiti a lutto, stop alla normale programmazione La BBC ha fermato la normale programmazione, per dare aggiornamenti costanti sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta II. Tra i sudditi cresce la preoccupazione.

A cura di Daniela Seclì

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta II si sono aggravate. La sovrana, che ad aprile aveva compiuto 96 anni, è attualmente "a riposo", in quanto "i dottori hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica". Al suo capezzale, nella residenza di Balmoral, stanno accorrendo i figli e il nipote William. In arrivo anche Harry e Meghan Markle. Ad acuire l'apprensione dei sudditi, il fatto che tutti i giornalisti della BBC siano vestiti di nero, come prevede l'operazione London Bridge che scandisce i dettagli di tutto ciò che accadrà dall'istante della morte della Regina Elisabetta ai dieci giorni successivi.

Giornalisti della BBC vestiti di nero

Non appena Buckingham Palace ha annunciato l'aggravarsi delle condizioni di salute della Regina Elisabetta II, la BBC ha cambiato i palinsesti, interrompendo la consueta programmazione per trasmettere aggiornamenti costanti sulle condizioni dell'amata sovrana Lilibet. Inoltre, proprio come prevede l'operazione London Bridge, sia gli inviati, che i conduttori e i giornalisti in studio sono vestiti di nero. Il protocollo prevede che, in caso di morte della regina, il primo a ricevere la notizia sia il Primo Ministro, a cui un funzionario dirà la frase: "London Bridge is down (Il ponte di Londra è crollato)". Solo in seguito, altre figure rilevanti apprenderanno dell'accaduto tramite una breve nota: "Siamo appena stati informati della morte di Sua Maestà la Regina. È richiesta discrezione". Dopo le bandiere a mezz'asta, il mondo apprenderà della tragedia attraverso un comunicato diffuso da Press Association.

La famiglia al capezzale della Regina Elisabetta II

La regina Elisabetta II sta per ricevere le visite dei suoi figli. Il primo ad arrivare è stato l'erede al trono, Carlo. Al suo fianco, la moglie Camilla Shand (conosciuta, prima del matrimonio con Carlo, come Camilla Parker Bowles, cognome del suo primo marito). Dopo Carlo, stanno giungendo anche i principi Anna, Edoardo con la moglie Sophie e Andrea. Al capezzale della regina, arriverà anche il nipote William. Inoltre, i duchi di Sussex Harry e Meghan, hanno annullato tutti i loro impegni a Londra, per accorrere al Castello di Balmoral. In tanti attendono con il fiato sospeso e sperano in notizie rassicuranti.