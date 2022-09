I nuovi titoli di William e Kate e perché lei potrebbe diventare Principessa di Galles come Diana Dopo la morte della Regina Elisabetta II, William e Kate hanno ereditato nuovi titoli. Inoltre, se il Re Carlo III lo permettesse, Middleton potrebbe diventare la nuova Principessa di Galles dopo Lady Diana.

A cura di Daniela Seclì

La Regina Elisabetta II è morta. Con la scomparsa della sovrana, Carlo diventa Re con il nome di Carlo III. La moglie Camilla sarà la Regina Consorte. Così, ha inizio un nuovo regno: "God save the king", ha detto Carlo III nel commovente discorso in cui omaggiava la madre. Intanto, anche William e Kate Middleton acquisiranno nuovi titoli.

Morta la Regina Elisabetta II, nuovi titoli per William e Kate

Dopo Carlo III, il primo erede al trono in linea di successione sarà il principe William. La morte della Regina Elisabetta avrà come conseguenza il conseguimento di nuovi titoli nobiliari per William, Kate e per i loro figli George, Charlotte e Louis. Il Mirror fa il punto su questo aspetto. William, prossimo erede al trono, otterrà il titolo di Duca di Cornovaglia, Conte di Chester e Duca di Rothesay (quest'ultimo è un titolo che potrà usare quando sarà in Scozia). Kate acquisirà come titoli nobiliari i corrispettivi femminili, dunque sarà Duchessa di Cornovaglia, Contessa di Chester e Duchessa di Rothesay. Inoltre resteranno il Duca e la Duchessa di Cambridge. Dunque, principalmente verranno definiti Duca e Duchessa di Cornovaglia e Cambridge. George verrà definito il Principe George di Cornovaglia e Cambridge e così anche Carlotte e Louis, diventeranno principi di Cornovaglia e Cambridge.

Kate Middleton potrebbe diventare la nuova Principessa del Galles dopo Diana

Carlo, ora diventato Re, possiede anche il titolo di Principe di Galles, che non viene ereditato dal primogenito, ma spetta al sovrano decidere se conferirglielo. Se dovesse farlo, William diventerebbe Principe di Galles e Kate Middleton diventerebbe la Principessa di Galles, acquisendo lo stesso titolo di Lady Diana. L'attuale principessa di Galles è proprio la Regina Consorte Camilla, che tuttavia ha preferito usare il titolo di Duchessa di Cornovaglia, perché nell'immaginario comune la Principessa di Galles più amata è Diana.

Anche i figli di William e Kate, George, Louis e Charlotte diventerebbero Principi del Galles. Come dicevamo, però, perché questo accada, deve esserci la volontà del Re Carlo III. Intanto, sembra che William, da oggi, sia anche l'erede della tenuta del Ducato di Cornovaglia, che vale 1 miliardo di sterline e conta terreni in più di 23 contee del Regno Unito.