Il Presidente Mattarella scrive a Re Carlo III: “L’Italia intera partecipa al vostro lutto” Il Presidente della Repubblica scrive al nuovo Re per l’inizio del suo regno e per portare le condoglianze della Repubblica Italiana: “Se ne ricorderà l’autorevole saggezza e l’altissimo senso di responsabilità”, ricorda Mattarella parlando della Regina Elisabetta II.

A cura di Tommaso Coluzzi

Foto di archivio, Quirinale

Ora dopo ora si moltiplicano le reazioni davanti alla morte della Regina Elisabetta II. La notizia è arrivata alle 19:30, con il primo messaggio del nuovo Re Carlo III diffuso dalla Famiglia Reale poco dopo. La politica italiana ha commentato immediatamente la notizia, per primo il presidente del Consiglio Mario Draghi, con una breve nota di condoglianze alla famiglia. E proprio al nuovo Re ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera pubblicata dal Quirinale: "In occasione della scomparsa della Regina Elisabetta II giungano a Vostra Maestà, alla famiglia reale e a tutti i cittadini del Regno Unito le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali".

Il capo dello Stato ha ricordato la Regina Elisabetta come "una figura di eccezionale rilievo" che "entra nella storia". Secondo Mattarella "se ne ricorderà l’autorevole saggezza e l’altissimo senso di responsabilità, espresso soprattutto nella generosità di spirito con la quale la Sovrana ha consacrato la sua lunga vita al servizio dei cittadini britannici e della più ampia famiglia del Commonwealth".

"Nel corso di sette decenni ha rappresentato per milioni di donne e uomini un esempio di dedizione, mantenendo uno sguardo sempre rivolto al futuro e alle esigenze dei tempi che ha attraversato – ha continuato il Presidente della Repubblica nel suo messaggio – Il popolo italiano e i suoi rappresentanti istituzionali che hanno avuto l’onore di incontrare la Regina Elisabetta II ne hanno potuto ammirare la straordinaria levatura e l’ineguagliabile personalità".

"Con sentimenti di intensa partecipazione al lutto della famiglia reale e del Regno Unito – ha concluso Mattarella – rinnovo le espressioni del profondo cordoglio dell’Italia ed esprimo fervidi voti augurali per l’inizio del regno di Vostra Maestà".