video suggerito

Le nuove foto del principe William con George, Charlotte e Louis: papà e figli vestono coordinati Ieri in Inghilterra è stata celebrata la Festa del Papà e la Royal Family non ha perso l’occasione per postare dei nuovi ritratti di famiglia: ecco i look coordinati scelti da William e i figli per le foto ufficiali. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri, domenica 15 giugno, in Inghilterra è stata celebrata la Festa del Papà e la Royal Family non ha rinunciato a una delle tradizioni che più ama, quella del ritratto ufficiale "a tema". I principi del Galles erano appena tornati in pubblico al completo per il Trooping the Colour (in occasione del quale Kate Middleton aveva incantato tutti in celeste) ma è stato sui social che hanno mostrato il loro lato più semplice e casual: ecco tutti i dettagli dell'adorabile scatto di famiglia postato per festeggiare la ricorrenza.

Le foto dei principi del Galles per la Festa del papà

Al motto di "Buona festa del papà, papà (prima e dopo). Ti vogliamo bene", sul profilo ufficiale dei principi del Galles sono comparse delle adorabili foto di William con i suoi figli sullo sfondo di un meraviglioso giardino in fiore. A realizzarle è stato Josh Shinner, famoso fotografo reale, che ha saputo immortalare papà e figli nella loro versione più autentica e giocherellona. Il primo scatto li mostra in versione formale e "posata", il secondo rivela tutta la loro spontaneità, visto che si abbracciano e scherzano con dolcezza tra loro. Così facendo, i Royals hanno dato l'ennesima prova di essere una famiglia assolutamente "normale", soprattutto quando si spengono i riflettori.

I principi del Galles

I look coordinati di papà e figli

Il dettaglio che non è passato inosservato nelle nuove foto di famiglia? Papà e figli si sono vestiti in coordinato, approfittando della ricorrenza per seguire il trend mini-me in chiave super chic. Il dettaglio in comune è il colore, il verde bosco, che compare nei look di tutti e 4 i Royals. William ha scelto un maglione in questa tinta, proprio come la piccola Charlotte, solo che lui lo ha abbinato a pantaloni classici e camicia, la bimba a una gonnellina di jeans. Louis ha replicato il completo del padre ma con una camicia a quadri, mentre il primogenito George ha optato per un gilet dal mood sportivo. I quattro fianco a fianco, oltre a mettere in evidenza la somiglianza che li unisce, sono anche letteralmente adorabili.