Re Carlo rompe le regole del protocollo a Pasqua: il dolce gesto per il nipote Louis

Il principino Louis ha partecipato alla seconda messa di Pasqua della sua vita ma la cosa particolare è che è diventato protagonista di un dolcissimo momento con il nonno Carlo III: ecco cosa è accaduto.

La scorsa domenica la Royal Family inglese è diventata protagonista della classica "sfilata" che si tiene ogni anno in occasione della messa Pasqua, quella fuori la St George Chapel del castello di Windsor. Ad attirare tutti i riflettori sono state Kate Middleton, meravigliosa in color crema, e la principessina Charlotte, apparsa adorabile in cappottino bicolor e ballerine griffate, ma la cosa che in pochi hanno notato è che il piccolo Louis e il nonno Carlo III hanno dato vita a un momento adorabile: ecco cosa è accaduto prima della tradizionale cerimonia religiosa pasquale.

Cosa ha fatto Carlo III prima della messa di Pasqua

Kate Middleton e William con i loro figli George, Charlotte e Louis sono arrivati alla St George Chapel di Windsor a piedi, proprio come richiede la tradizione reale. Il re Carlo III e la moglie Camilla, però, hanno rotto il protocollo usufruendo di un passaggio in auto. Tutti si sono incontrati fuori la chiesa poco prima della messa e il sovrano ha salutato i suoi nipoti in modo formale, l'unico con cui ha fatto eccezione? Il piccolo Louis, al quale ha accarezzato la guancia con dolcezza. Si tratta di un gesto insolito per il monarca, al quale per una questione di etichetta viene chiesto di non lasciarsi andare a tenerezze in pubblico, ma per il principino ha fatto una piccola eccezione, visto che è solo alla sua seconda apparizione pubblica pasquale.

Il look del principe Louis alla messa di Pasqua

La messa di Pasqua è una delle poche occasioni in cui i Royal Babies appaiono in pubblico con i loro genitori. Da qualche anno anche il piccolo di casa, il principino Louis, partecipa a questi eventi ufficiali e sfoggia sempre dei look super formali. La scorsa domenica, ad esempio, si è vestito in coordinato col fratello George, sfoggiando il suo stesso abito elegante in blu navy, il colore reale per eccellenza, abbinato a camicia bianca e cravatta azzurro pastello. Completo classico anche per papà William, che però ha optato per una cravatta più scura. I tre fianco a fianco non sono forse adorabili?