I soprannomi di William e Kate per i loro figli: come chiamano George, Charlotte e Louis

Sarà anche la famiglia dell'erede al trono del Regno Unito, ma è pur sempre una famiglia. I principi di Galles, William e Kate Middleton, hanno adorabili soprannomi per i figli George, Charlotte e Louis che sono stati ‘svelati' a poco a poco durante gli impegni pubblici che hanno coinvolto i membri più giovani della royal family nelle ultime settimane. Piccoli dettagli che confermano il rapporto affettuoso e saldo che William e Kate hanno costruito in questi anni con i loro bambini.

Kate Middleton per i figli è "mummy"

Non tutti sanno che c'è una strana consuetudine all'interno della royal family: tutti i membri si rivolgono ai genitori chiamandoli "mummy" e "papa". Si tratta di una versione ancora più informale di "mum" and "dad", che in italiano potremmo render con "mami" o "mammina" e "papi". Il principe Carlo lasciò tutti senza parole durante il Giubileo del 2022, quando si rivolse all'anziana sovrana di fronte chiamandola "mummy" di fronte a milioni di persone. Per lui era semplicemente la normalità. Sappiamo che oggi Charlotte e George chiamano così Kate Middleton e anche il principe William la chiama così di fronte ai figli, mentre lei lo chiama "papa". La regina Elisabetta II per i principini era semplicemente "Gan Gan", la loro bisnonna.

I soprannomi di George, Charlotte e Louis

Anche i principini, ovviamente, hanno dei teneri soprannomi dati dai genitori. Sappiamo che il più piccolo tra i principini, Louis, in privato è stato soprannominato Lou Bug. La figlia Charlotte, invece, viene chiamata dia genitori "Mignonette", che in francese indica qualcosa di piccolo, dolce e tenero. Lo ha svelato un video girato durante il Chelsea Flower Show del 2019, in cui il principe William richiamava all'ordine la figlia chiamandola proprio "mignonette". E George invece? Non sappiamo come lo chiamino in famiglia, ma si dice che i compagni di scuola lo chiamino "PG", abbreviazione per Prince George. Non capita tutti i giorni di dividere il banco con chi è secondo in linea di successione!