Chi è Natasha Archer, l’assistente personale di Kate Middleton che le starà vicino durante la convalescenza Natasha Archer lavora con la principessa del Galles da molto tempo e tra i suoi compiti c’è anche quello di consulente di stile. È stata vista in macchina fuori dalla London Clinic, l’ospedale in cui era ricoverata la futura regina e si presume che le due passeranno un lungo periodo assieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton e Natasha Archer

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kate Middleton è stata dimessa dalla London Clinic dove era stata ricoverata il 16 gennaio a causa di un'operazione all'addome. Dopo aver trascorso una quindicina di giorni nell'ospedale di lusso nel centro di Londra, ora la principessa del Galles continuerà la sua convalescenza nell'Adelaide Cottage nei pressi di Windsor. In questo periodo sarà sicuramente affiancata ovviamente dal marito, il principe William, che ha annullato i suoi impegni ufficiali per starle accanto, ma anche dalla sua assistente personale, Natasha Archer.

Natasha Archer

Chi è l'assistente personale di Kate Middleton

Tra Kate Middleton e Natasha Archer c'è un forte legame di amicizia, oltre che di lavoro. La donna è stata accanto alla principessa del Galles in tutti i suoi momenti più importanti tra cui anche la nascita dei figli, proprio nel 2013, poco dopo l'arrivo del piccolo George, Archer è stata vista raggiungere Kate Middleton con un seggiolino auto e una borsa di abiti. Secondo quanto riportato dal Daily Express, Natasha Archer è sposata con il fotografo Chris Jackson e ha due figli e tra i suoi compiti c'è anche quello di consulente di stile di Kate Middleton. Un ruolo importante all'interno della royal family che nel 2019 l'ha premiata nominandola membro dell’Ordine Reale Vittoriano.

Natasha Archer

Quanto tempo dovrà riposare Kate Middleton

Stando a quanto reso noto da Kensington Palace la principessa del Galles non potrà tornare ai suoi doveri pubblici fino a Pasqua. Nel frattempo trascorrerà molto tempo assieme alla sua assistente personale, che è stata avvistata in macchina fuori dalla London Clinic. Non sarà un problema per le due passare fianco a fianco un così lungo periodo, considerato che già nel 2016 le due si erano cimentate assieme in un trekking durante il tour in Bhutan.