William e Kate: chi cura l’immagine dei principi di Galles, dagli assistenti personali agli stylist Il principe William e Kate Middleton sono sempre impeccabili ogni volta che appaiono in pubblico. In quanti sanno chi è che cura ogni dettaglio della loro immagine? Ecco le figure fondamentali del loro staff.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton hanno guadagnato qualche posizione nella linea di successione al trono dopo la morte della regina Elisabetta II: sono diventati principi del Galles, titolo appartenuto a Carlo e Lady Diana prima di loro e che è stato ripristinato proprio in questa occasione. Il dettaglio che non è cambiato è la loro capacità di essere sempre impeccabili a ogni apparizione pubblica. La coppia è discreta, elegante, bon-ton, glamour e sempre rispettosa dell'etichetta reale: qual è il segreto del loro successo? Circondarsi di un team di collaboratori che curano nei minimi dettagli la loro immagine pubblica. Sebbene vivano "nell'ombra", questi ultimi sono particolarmente presenti nella vita dei reali inglesi.

Chi è la segretaria privata di Kate Middleton

La prima figura chiave nella vita di Kate Middleton è la sua segretaria privata: si chiama Hannah Cockburn-Logie ed è lavora con lei dal 2020 (in passato aveva collaborato con Carlo e Camilla e prima ancora con il Foreign and Commonwealth Office). Di cosa si occupa? Dell'organizzazione della quotidianità della principessa, è lei che gestisce l'agenda dei suoi impegni istituzionali. Hannah ha anche un'assistente, Natalie Barrows, che accompagna Kate agli eventi, dandole in tempo reale le informazioni utili sulle personalità importanti che incontra. Come se non bastasse, è lei a reggere tutti gli omaggi floreali ricevuti dalla Duchessa in pubblico.

Amanda Cook Tucker, l’hairstylist di Kate Middleton

Kate e William hanno ingaggiato il social media manager di Harry e Meghan

I social sono fondamentali per l'immagine pubblica dei principi del Galles ed è per questo che si affidano a un professionista del settore: Davis Watkins. In passato si occupava dell'account Royal Sussex di Harry e Meghan, poi quando questi ultimi si sono allontanati dai Windsor è stato ingaggiato da William e Kate come social media manager. Jean-Christophe Gray, invece, è il segretario privato di William, colui che permette ai Royals di evitare i fotografi. In passato è stato portavoce ufficiale del primo ministro David Cameron e dipendente nel dipartimento del Tesoro del governo.

Natasha Archer, la stylist di Kate Middleton

Hairstylist e assistente, chi cura i look di Kate Middleton

Per quanto riguarda gli hair look di Kate, a curarne lo styling è Amanda Cook Tucker. Le due lavorano insieme dal 2012, tanto che proprio quest'ultima ha realizzato l'acconciatura della principessa per la prima apparizione pubblica post parto con il piccolo George tra le braccia. Gli outfit, invece, vengono affidati a Natasha Archer, al fianco della Middleton dal 2007, ovvero 4 anni prima del matrimonio con William. In pratica è l'assistente personale della Duchessa, colei che da "dietro le quinte" la incoraggia a nascondere dei messaggi simbolici dietro le sue scelte di stile. È sposata con Chris Jackson, fotografo dell'agenzia Getty, e pare che frequenti la coppia reale anche fuori dall'orario di lavoro.