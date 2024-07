video suggerito

William e Kate cercano un nuovo collaboratore (ma deve avere un requisito imprescindibile) Il nuovo membro del team dei principi del Galles, deve necessariamente avere un requisito specifico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

William e Kate

Non si sa quando Kate Middleton riprenderà a pieno ritmo i suoi doveri istituzionali. Per il momento, la principessa ha sospeso tutti gli impegni. Sta osservando un periodo di riposo, per dedicarsi esclusivamente alla chemioterapia: alcuni mesi fa ha annunciato di avere un tumore, dunque è lontana per motivi di salute. Ha comunque fatto due apparizioni in pubblico, in concomitanza con due occasioni importanti, a cui tiene molto e a cui ha sempre presenziato: il Trooping the Colour (la tradizionale parata di giugno) e la finale maschile di Wimbledon (dove ha premiato il vincitore con la principessina Charlotte). In attesa di tornare alla normalità, la coppia reale sta cercando un nuovo collaboratore.

Cosa farà il collaboratore della coppia reale

Da quando sono diventati il ​​principe e la principessa del Galles, il legame del principe William e Kate con il Paese è diventato più importante che mai. Il titolo è stato loro conferito dopo la morte di Elisabetta II (avvenuta l'8 settembre 2022) e l'incoronazione di Carlo. Il titolo di principessa del Galles non era stato dato a nessuna, dopo lady Diana, neppure a Camila. I due hanno fatto visita al Paese proprio poche settimane dopo la morte della regina, con i nuovi titoli reali, spostandosi tra Anglesey e Swansea.

Il reverendo Bunting dichiarò all'epoca all'agenzia di stampa PA: "Sappiamo già che amano il Galles, ma averli qui è stato fantastico e penso che sia un primo segnale del loro impegno nei confronti del Galles. Ci hanno lasciato senza parole parlando con ogni persona, giovane e anziana, e questo dimostra quanto siano totalmente impegnati nel loro ruolo di principe e principessa del Galles. Il principe ha detto di aver imparato qui la parola ‘paned' che significa tazza di tè". Re Carlo ha studiato il gallese mentre frequentava l'università ad Aberystwyth.

Leggi anche Charlotte e Louis d'Inghilterra durante la finale degli Europei tifano con le magliette personalizzate

Ora la coppia reale è alla ricerca di un assistente segretario privato per il Galles e il Regno Unito, una persona dedita a massimizzare il loro impatto in Scozia, Irlanda del Nord e in particolare in Galles. C'è un'abilità che il candidato ideale dovrebbe avere come requisito essenziale: saper parlare il gallese colloquiale, oltre ad avere una conoscenza fluente della lingua inglese, sia scritta che parlata. I candidati devono inoltre avere una solida conoscenza delle comunità, degli affari, del governo e delle imprese gallesi.

Il ruolo comporterà ovviamente la necessità di viaggiare con la famiglia reale visitando città e paesi in tutto il Regno Unito, nonché all'estero. L'annuncio arriva solo poche settimane dopo che William e Kate hanno nominato Sir Dave Lewis direttore della Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales, l'organizzazione che copre tutti i loro numerosi progetti di beneficenza. Nella sua precedente esperienza di CEO del gruppo Tesco, lunga 7 anni, è stato soprannominato "Drastic Dave" per le sue drastiche misure di taglio costi volte a rilanciare il marchio.