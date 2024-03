Cosa cambierà nella comunicazione di William e Kate dopo la foto ritoccata: il piano per proteggere i figli I misteri dell’ultimo periodo hanno fatto interessare il pubblico in maniera morbosa alla famiglia reale. Secondo la stampa internazionale la decisione dei principi del Galles, una volta superato il momento, sarà quella di modificare il modo in cui si mostrano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

William e Kate

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non è un periodo facile quello che sta passando la famiglia reale. Da inizio anno, infatti, alcuni membri si sono trovati a dover affrontare alcuni problemi di saluta, dall'intervento alla prostata di re Carlo, alla successiva diagnosi di cancro, poi l'operazione all'addome di Kate Middleton e la sua scomparsa dalla scene. Le condizioni di salute della principessa del Galles continuano a rimanere segrete e il mistero sui motivi del suo temporaneo hanno fatto sorgere numero teorie del complotto, che si sono fatte più intense quando è stato reso noto dalle agenzie stampa che la foto pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale della coppia in occasione della festa della mamma era stata modificata. Ora la priorità del principe William è quella di proteggere i suoi figli da ulteriori scandali che potrebbero coinvolgere la Casa reale, e a questo proposito, sembra voler mantenere un elevato livello di privacy.

William e Kate

Come sta reagendo la famiglia reale

Nell'ultimo periodo il futuro re si è impegnato molto perché la riservatezza sulla moglie fosse salvaguardata. Il principe William ha risposto con ironia alla domanda sulla moglie in occasione di una visita al centro per l'infanzia patrocinato dalla famiglia reale nel quartiere di Shepherd's Bush a Londra. "È l'artista di casa", ha scherzato l'erede al trono. La moglie è stata menzionata anche nel discorso in occasione della serata di beneficienza in onore alla principessa Diana. Ma oltre a queste piccole precisazioni il principe non ha voluto dare. "So quanto sia importante per lui mantenere un certo riserbo su alcune questioni", ha raccontato Victoria Newton, direttrice del The Sun a Times Radio. "Anche lui è cresciuto tra flash, video e interviste e, per di più, in una famiglia disgregata e protagonista di svariati scandali. Proprio per questo è determinato ad avere una vita davvero, davvero privata per i suoi figli".

William e Kate

Quale sarà la reazione dei principi del Galles

La giornalista ha poi spiegato come pensa che la famiglia reagirà una volta conclusosi il momento di bufera mediatica: "Penso che dopo questo periodo che stanno vivendo, ci sarà una chiusura totale. William è molto protettivo nei confronti dei figli, così come Kate. Entrambi si assicurano sempre che siano sereni e non lasciano tutta la responsabilità alla loro ottima tata. Tutto questo, lui non l'ha vissuto quando era un bambino, perciò è così ‘geloso' della sua privacy. Penso che ciò che è stato detto su Kate sia offensivo e ritengo giusto la decisione di William qualora non volesse più esporre i bambini o tutto ciò che fanno lui e la moglie".

Leggi anche Il principe William col papillon nella serata dedicata a lady Diana parla di Kate Middleton

William e Kate